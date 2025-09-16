본문 바로가기
문체부 '제19기 대한민국 바로알림단' 발대식 개최

박병희기자

입력2025.09.16 08:00

시계아이콘00분 50초 소요
35명 선발…해외 한국 관련 오류 정보 신고

문화체육관광부가 16일 코시스 센터(한국 프레스센터 10층)에서 '제19기 대한민국 바로알림단' 발대식을 개최한다.


바로알림단은 해외 언론 매체, 누리집 등에서 한국 관련 오류를 찾아내고 한국의 문화·역사·전통을 세계에 알리는 민간 홍보단이다. 만 18세 이상 내외국인이라면 누구나 참여할 수 있다. 2013년 제1기를 시작으로 지금까지 단원 총 709명이 온·오프라인으로 활동하며 전 세계에 한국을 알렸다. 그동안 해외 매체에서 동해를 일본해로 단독 표기한 오류를 단원이 발견·신고해 해당 오류가 동해·일본해 병기로 수정되는 등 한국 관련 오류들을 바로잡는 성과를 거뒀다.

지난 7월21일부터 3주간 진행한 제19기 바로알림단 모집 경쟁률은 3.4대1을 기록했다. 120명이 지원해 한국에 대한 높은 이해도와 외국어 실력을 겸비한 한국인 29명, 외국인 6명 등 총 35명이 최종 선발됐다. 특히 제19기 바로알림단은 영어, 일본어, 중국어와 같은 주요 국가 언어는 물론 튀르키예어, 헝가리어, 아랍어 등 특수 외국어 구사자들도 선발돼 다양한 언어권에서 한국을 바로 알릴 수 있을 것으로 기대된다.

또 제19기 바로알림단에서는 원활한 활동을 위한 '멘토-멘티 제도'가 새로 도입된다. 지난 기수에 이어 연임을 지원한 6명이 '멘토'로서 신규 단원의 활동을 지원하고, 그간의 경험과 비법(노하우)을 전수할 예정이다.


발대식 이후 제19기 바로알림단은 문체부가 운영하는 '한국바로알림서비스'를 통해 한국 관련 잘못된 정보를 신고하고, 한국을 올바르게 알리는 홍보 활동을 본격적으로 시작한다.


윤양수 문체부 국제문화홍보정책실장은 "한국에 대한 세계적 관심이 높아질수록, 왜곡된 정보나 오해가 확산할 가능성 또한 커지고 있다"며 "이러한 흐름 속에서 우리나라 문화·역사 등을 깊이 있고 올바르게 알리는 바로알림단의 활동이 더욱 의미 있는 결실을 거둘 수 있도록 문체부가 아낌없이 지원하겠다"라고 밝혔다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

