김해시 '토더기', 대한민국 매료 … 지자체·공공 캐릭터 페스티벌 '대상'

경남 김해시 대표 캐릭터 '토더기'가 2025 대한민국 지자체·공공 캐릭터 페스티벌에서 대상을 차지했다.

김해시는 사단법인 한국문화콘텐츠라이센싱협회와 대전관광공사가 공동 주관하고 문화체육관광부가 후원한 페스티벌이 지난 13일 대전컨벤션센터에서 열렸다고 15일 밝혔다.

경남 김해시 대표 캐릭터 '토더기'가 2025 대한민국 지자체·공공 캐릭터 페스티벌에서 대상을 받아 시 관계자들과 기념사진을 찍고 있다. 김해시 제공 AD 원본보기 아이콘

이 자리에서 토더기는 전국 지자체와 공공기관 캐릭터와 경쟁했으며 사전 온라인 국민투표, 전문가 심사 등을 거쳐 최고 자리에 올랐다.

토더기는 가야시대 신비로운 새로 불리던 오리를 귀엽고 친근한 이미지로 형상화해 2023년 11월 김해시의 새 캐릭터로 지정됐다.

2011년 주촌면 망덕리 고분군에서 출토된 가야시대 오리 문양 토기를 본뜬 모습에 흙 토(土) 자와 오리를 뜻하는 영어 덕(duck)을 합성한 이름이 붙었다.

경남 김해시 캐릭터 '토더기'로 꾸며진 '토더기 테마열차'가 경전철 선로를 달리고 있다. 김해시 제공 원본보기 아이콘

대표 캐릭터 지정 이후 김해시의 시책 자료, 홍보물, 전광판 등에 두루 활용되고 있으며 기획상품(굿즈)은 물론 부산과 김해를 잇는 경전철에서도 토더기를 만날 수 있다.

페스티벌에서 대상을 받은 토더기는 전문가 맞춤형 컨설팅 지원, 온라인 홍보 전시관 입점(1년 무료) 등 다양한 지원을 받게 된다.

앞서 김해시는 페스티벌 기간인 지난 13일부터 이틀간 '토더기 홍보관'을 열고 포토존 운영, 방문객 대상 홍보 물품 증정, 룰렛 이벤트 등 김해의 매력을 소개하는 다양한 콘텐츠를 선보였다.

시는 이번 대상 수상과 홍보관 운영 성과를 계기로 토더기를 활용한 문화콘텐츠와 관광 자원을 더욱 확대할 계획이다.

시 관계자는 "토더기가 전국적인 인정을 받게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"라며 "앞으로도 토더기를 시민과 관광객 모두가 사랑하는 캐릭터로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>