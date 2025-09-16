한라캐스트, 휴림로봇, TPC 등… 오늘의 신고가 종목은

올해 들어 개인투자자들 사이에서 가장 주목받는 전문가로 김호영 대표의 이름이 빠르게 회자되고 있다. 실전 매매에서 뛰어난 수익률과 압도적인 종목 적중률을 선보이며, 불확실한 시장 속에서도 연일 화제를 모으고 있는 것.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김대표는 회전률을 높여 짧은 기간 내 실전 수익을 실현하는 '단기 트레이딩'에 특화돼 있다. 특히 소액 투자자도 따라올 수 있는 전략을 기반으로 매일 확실한 성과를 보여주며 신뢰를 쌓아가고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

무엇보다도 투자자들의 이목을 집중시키는 이유는 김 대표가 매일 공개하는 **"내일의 신고가 후보 종목"**과 더불어 세밀한 시황 해석과 전망이다.

복잡한 장세에서도 "오늘은 무엇을 사고, 내일은 무엇을 지켜야 하는지"를 친절하고 구체적으로 안내해주기 때문에, 초보 투자자는 물론 숙련된 단기 트레이더에게도 폭넓은 호응을 얻고 있다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

한라캐스트 한라캐스트 125490 | 코스닥 증권정보 현재가 6,770 전일대비 130 등락률 +1.96% 거래량 15,003,671 전일가 6,640 2025.09.16 09:38 기준 관련기사 [특징주]한라캐스트, 휴머노이드 부품 양산 시동…글로벌 AI 자동차사 '동반자'[클릭e종목]"한라캐스트, 숨어있는 진주…내년 실적 기대감↑"증시 단기 저점 임박? 반등 신호 포착되면 제대로 올라타야 전 종목 시세 보기 close , TPC TPC 048770 | 코스닥 증권정보 현재가 2,505 전일대비 150 등락률 -5.65% 거래량 2,078,577 전일가 2,655 2025.09.16 09:38 기준 관련기사 [특징주]TPC, 엔비디아 'GTC 2024'서 TM로봇 세션 참여…국내 판매사 부각↑[특징주] TPC, 3D프린팅 활용한 원자력 부품 제작 소식에 급등3D 프린팅, 공급망 붕괴 극복 핵심기술로 부상…40조 시장 개화 전 종목 시세 보기 close , 코오롱모빌리티그룹 코오롱모빌리티그룹 450140 | 코스피 증권정보 현재가 9,990 전일대비 2,300 등락률 +29.91% 거래량 2,132,719 전일가 7,690 2025.09.16 09:38 기준 관련기사 [특징주]코오롱모빌리티그룹, 또 상한가…4거래일 연속[특징주]코오롱모빌리티그룹, 공개매수 종료 후 주가 급등[특징주]코오롱모빌리티그룹, 자진 상폐 추진 소식에 20%↑ 전 종목 시세 보기 close , 휴림로봇 휴림로봇 090710 | 코스닥 증권정보 현재가 3,485 전일대비 150 등락률 -4.13% 거래량 14,522,823 전일가 3,635 2025.09.16 09:38 기준 관련기사 휴림로봇·이큐셀 "스마트물류 자동화 '실전 데모라인' 가동, 고객 검증 본격화"휴림로봇, 트위니와 자율주행 기술 협력…스마트 물류시장 본격 공략[특징주]휴림로봇, 에이로봇 엔비디아 '직접 투자 검토'…협력 관계 부각↑ 전 종목 시세 보기 close , 텔콘RF제약 텔콘RF제약 200230 | 코스닥 증권정보 현재가 1,283 전일대비 49 등락률 -3.68% 거래량 2,183,267 전일가 1,332 2025.09.16 09:38 기준 관련기사 [특징주]텔콘RF제약, 무상증자 권리락 효과에 '上'[기로의상장사]디와이디②비싸게 산 CB 저가 매도…차익은 누가 보나텔콘RF제약, 에이비온 150억 규모 전환권 행사 전 종목 시세 보기 close

