케이코스메몰, 홍콩 렁펑 매장에 K-뷰티 브랜드 공식 론칭

라운드랩 비롯한 대표 화장품 브랜드로 글로벌 유통망 확대

주식회사 케이코스메몰(대표 윤동현)이 한국을 대표하는 K-뷰티 브랜드 라운드랩(Round Lab)과 성분에디터(Ingredient Editor) 등 자사가 공급하는 다양한 화장품 브랜드를 홍콩 대형 리테일 체인 렁펑(Lung Fung)에 공식 입점했다고 12일 밝혔다.

렁펑은 홍콩 내에서 폭넓은 매장 네트워크와 신뢰도 높은 유통망을 갖춘 대표적인 헬스·뷰티 리테일 기업으로, 이번 입점은 케이코스메몰이 아시아 주요 시장에서 입지를 강화하는 중요한 이정표가 될 전망이다.

이번 협력을 통해 케이코스메몰은 라운드랩의 대표 제품군인 '독도 라인'과 '자작나무 라인'을 홍콩 소비자들에게 첫선을 보인다. 두 라인은 한국에서 '수분·진정 스킨케어의 아이콘'으로 자리 잡으며, 글로벌 시장에서도 높은 평가를 받아왔다.

윤동현 케이코스메몰 대표는 "홍콩은 아시아 뷰티 트렌드를 선도하는 핵심 시장으로, 이번 렁펑 매장 입점은 K-뷰티의 글로벌 경쟁력을 한 단계 더 끌어올리는 계기가 될 것"이라며, "앞으로도 다양한 파트너십과 유통 채널 확대를 통해 아시아는 물론 전 세계 소비자들에게 한국 화장품의 가치를 전달하겠다"고 말했다.

케이코스메몰은 이번 홍콩 진출을 시작으로 대만, 태국, 베트남 등 아시아 주요 시장에서의 유통망을 강화하는 동시에, 오프라인 매장과 온라인 라이브커머스, 글로벌 이커머스 플랫폼을 아우르는 온·오프라인 통합 유통 전략을 추진해 나갈 계획이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>