오이솔루션, 글로벌 1위 통신장비사 에릭슨 공식 벤더 등록

오이솔루션은 글로벌 1위 통신장비 기업 에릭슨(Ericsson)의 공식 벤더로 최종 등록됐다고 15일 밝혔다. 이번 등록으로 오이솔루션은 에릭슨의 1차 벤더 자격을 확보, 글로벌 5·6G 시장에서 본격적인 성장 기반을 마련하게 됐다.

에릭슨은 2023년 기준 세계 5G 장비 시장 점유율 30.9%, 미국 시장 점유율 66.5%를 기록하며 독보적인 지위를 확보하고 있다. 이번 벤더 진입은 오이솔루션이 글로벌 최대 고객사의 공급망에 직접 참여하게 됐다는 점에서 장기적 매출 확대와 안정적인 성장성을 뒷받침한다.

오이솔루션은 현재 승인된 5G용 광트랜시버 양산을 개시했으며, 추가로 에릭슨으로부터 50Gbps PAM4 SFP56 차세대 제품 승인 요청을 받은 상태다. 당사는 올해 안에 신제품 승인을 완료하고 공급을 본격화할 계획이다.

회사는 이번 성과의 핵심 요인으로 레이저 다이오드 내재화 기술을 꼽았다. 이는 진입장벽이 높은 핵심 부품의 자체 생산 역량으로, 원가 경쟁력과 공급 안정성을 동시에 확보한 점에서 글로벌 경쟁사 대비 차별화된 경쟁력을 제공할 것으로 기대하고 있다.

한편, 미국 연방통신위원회(FCC)가 최근 대규모 무선 주파수 경매 재개를 발표하면서 북미 무선 네트워크 투자가 확대될 전망이다. 이는 오이솔루션이 에릭슨 벤더로서 참여할 수 있는 5·6G 프로젝트 기회를 더욱 넓히는 요인이 될 것으로 기대된다.

오이솔루션은 에릭슨 벤더 등록을 통해 향후 북미 오픈랜·5G 어드밴스드·6G 프로젝트에서 지속적인 협력 관계를 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이원기 오이솔루션 영업총괄 부사장은 "이번 프로젝트는 단순한 실적 확대를 넘어, 오이솔루션 기술력을 세계 시장에 입증하는 계기가 될 것"이라며 "향후 대규모 글로벌 프로젝트에서 지속적인 성과를 창출하겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



