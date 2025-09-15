본문 바로가기
한국투자저축은행, 여수신 상품명 'ACE' 추가…리뉴얼 통한 브랜드 이미지 제고

정진기자

입력2025.09.15 10:30

한국투자저축은행, 여수신 상품명 ‘ACE’ 추가…리뉴얼 통한 브랜드 이미지 제고
한국투자저축은행은 자사 여수신 상품명에 'ACE'를 추가하면서 리뉴얼을 진행했다고 밝혔다.


이번 ACE 상품명 리뉴얼의 핵심은 상품의 인지도를 높이고, 고객이 보다 직관적이고 일관된 브랜드 이미지를 경험할 수 있도록 하기 위함이다. 또한 모바일 웹과 전용 앱 'KEY뱅크'를 통해 쉽고 직관적으로 상품가입 및 서비스이용이 가능하도록 시스템을 개선한 것이 특징이다.

한국투자저축은행 관계자는 "'ACE'는 스포츠에서 '가장 뛰어난 선수에게 선사하는 찬사'란 의미를 가지고 있다. 한국투자저축은행의 'ACE'는 은행을 이용하는 고객에게 한 걸음 더 다가가 더 빠르고 향상된 금융서비스를 제공하겠다는 의지를 반영한 'Accelerate Client Experience'란 의미가 담겨 있다"고 밝혔다.


이어 "당행의 수신상품(한투 ACE정기예금, 한투ACE정기적금)과 대출상품(한투ACE신용대출, 한투ACE담보대출)은 출시 이후 꾸준히 사랑받아 온 대표 상품으로, 이번 리뉴얼은 고객이 보다 쉽게 상품과 서비스를 이해하고 이용할 수 있도록 하기 위한 것"이라며 "앞으로도 고객 편의 중심의 서비스를 지속적으로 개선해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

