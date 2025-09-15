홍천군, 홍천 FCI 국제 도그쇼 & 홍천군 반려동물 문화축제 20일 개최

군민·초등학생 참여 확대

다양한 무료 체험 프로그램 마련

강원도 홍천군은 오는 20일부터 21일까지 2일간 홍천읍 생활체육공원에서 '2025 홍천 FCI 국제 도그쇼 & 홍천군 반려동물 문화축제'를 개최한다고 15일 밝혔다.

작년에 이어 두 번째로 개최하는 이번 행사는 (사)한국애견연맹(총재 송하경)이 주최하고 홍천군이 후원하는 행사로, 국내 다양한 견종이 출전해 세계 최고 수준의 경기와 심사를 선보일 예정이다.

대회 개막식은 9월 20일 홍천읍 생활체육공원에서 진행될 예정이며, 식에 앞서 DSD Championship 세계대회 오픈 트릿 클래스 부분 2위를 차지한 고은비 독댄스팀의 공연이 예정되어 있다.

개막식 후에는 반려견 올림픽 (기다려, 이리와), 보호자 반려견 체험 (원반 받기)이 진행되며, 국제 도그쇼 오후 심사, 홍천 FCI/KKF 도그쇼 BIS(BEST IN SHOW) 심사가 진행된다.

행사 다음 날인 21일에는 국제 도그쇼 출진견 접수 및 등록을 진행하고 국제 도그쇼 오전, 오후 심사 및 강원 FCI/FCI A2O 도그쇼 BIS(BEST IN SHOW) 심사가 진행된다. 또한, 어린이 훈련사 (체험), 어질리티 클래스(체험), 미니 어질리티 대회, 반려견 올림픽 (기다려, 이리와) 등이 진행된다.

이 밖에도, 행사가 진행되는 기간 동안 축제장 내에서 행동교정 상담, 독 피트니스 체험, 응급처치 체험, 위생미용, 해충 기피제 만들기, 캐리커쳐, 발도장 찍기, 견생네컷, 인식표뱃지 만들기, 강아지 타로, 터그 장난감 만들기 등 다양한 체험 부스가 마련돼 누구나 참여해 행사를 즐길 수 있다.

특히, 올해는 작년보다 홍천군민과 관내 초등학생의 참여 기회를 확대하기 위해 다양한 무료 체험 프로그램을 대폭 강화했다.

반려견과 함께 즐길 수 있는 어질리티 체험과 독 피트니스, 응급처치 교육을 비롯해 아이들을 위한 체험 만들기와 어린이 훈련사까지 마련돼 가족 단위 방문객 누구나 즐길 수 있는 축제로 운영된다.

아울러, 유실 유기 동물 입양, 동물 등록 홍보 등을 통해 반려동물에 대한 올바른 문화 확산과 생명존중 의식 제고에도 힘쓸 계획이다.

홍천군 관계자는 "세계적인 국제 도그쇼와 더불어 군민 모두가 함께 즐길 수 있는 문화축제를 마련했다"며 "특히 어린이와 가족이 함께 참여할 수 있는 다양한 체험을 통해 홍천이 반려동물 문화도시로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편, 지난해 행사에 약 1천 8백여 명의 관람객과 도그쇼 참가자가 방문했으며, 올해는 그보다 더 많은 관람객이 찾을 것으로 기대된다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



