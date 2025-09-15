풀리오, 코스트코 입점 협약 체결… ‘종아리 마사지기 V2’ 단독 선봬

프리미엄 마사지기 브랜드 '풀리오(PULIO)'가 글로벌 유통 브랜드 '코스트코(Costco)'와 입점 협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약으로 풀리오는 코스트코에서 '종아리 마사지기 V2'를 단독 상품으로 선보인다.

'종아리 마사지기 V2'는 일상 속 피로가 축적되기 쉬운 하체, 그 중에서도 '제2의 심장'이라 불리는 종아리 부위의 긴장 완화를 돕기 위해 개발된 공기압 마사지기다. 복잡한 절차 없이 집에서도 손쉽게 사용할 수 있어 바쁜 현대인들의 셀프 케어 루틴으로 많은 인기를 끌고 있다.

해당 제품은 3단계 마사지 모드와 강도 조절 기능을 통해 사용자 맞춤형 마사지를 제공한다. 강력한 공기압 기술을 적용해 종아리 부위를 자극할 수 있도록 설계되었으며, 초경량 및 컴팩트한 디자인으로 휴대성과 보관의 편의성까지 고려했다.

또한, 벨크로와 지퍼를 결합한 이중 구조 설계를 적용해 다양한 다리 둘레에 안정적으로 착용할 수 있다.

이번 코스트코 입점은 풀리오의 글로벌 진출을 위한 본격적인 행보이자, 프리미엄 홈 헬스케어 제품을 보다 많은 소비자들이 합리적인 가격에 경험할 수 있도록 하기 위한 결정이다.

풀리오 관계자는 "이번 코스트코 입점을 통해 보다 많은 고객이 풀리오의 프리미엄 제품을 일상 속에서 부담 없이 누릴 수 있기를 바란다"고 전했다.

이어 "풀리오는 고객 신뢰를 최우선 가치로 삼고, 철저한 품질 검수와 제품 안정성 확보를 통해 대중적 접근성까지 함께 충족시킬 것"이라고 덧붙였다.





