일본車 내일부터 美관세 15%…도요타가 기아 보다 싸진다

한국산도 15% 인하 합의했지만

행정정차 늦어져 아직 25% 유지



도요타 라브4 3만7778달러

기아 스포티지 3만7863달러

일본산 자동차에 대한 미국 관세가 오는 16일(현지시간)부터 27.5%에서 15%로 낮아지면서 현대자동차그룹의 미국 시장 경쟁력이 당장 타격을 입게 됐다. 미국은 지난 7월 한국과 협상에서 한국산 자동차 관세를 25％에서 15％로 인하키로 했지만, 행정절차 등이 늦어지며 아직 25% 관세를 적용하고 있다. 자동차 가격 역전은 초읽기에 들어갔다.

현지 생산을 늘리는 방안이 현실적이지만 '설상가상'으로 최근 조지아주 LG에너지솔루션 합작 배터리공장 노동자 구금 사태로 전기차는 물론 하이브리드차 생산에도 차질을 빚게 됐다. 김정관 산업통상자원부 장관이 하워드 러트닉 미 상무부 장관과 면담했지만 별다른 진전은 없는 것으로 전해졌다.

15일 업계에 따르면 한국과 일본의 관세율이 각각 25%와 15%로 벌어지면 주요 수출 차종에서 가격 역전이 예상된다. 현재 미국에서 기아 스포티지 하이브리드는 3만290달러, 도요타 라브4 하이브리드는 3만2850달러에 판매된다. 관세 변동분을 적용하면 스포티지는 3만7863달러로, 라브4 3만7778달러 보다 비싸지게 된다.

미국에서 판매되는 쏘나타 가격은 기본 트림 기준 2만6900달러로, 도요타 캠리(2만8400달러) 대비 5% 이상 저렴하다. 하지만 관세 영향이 판매 가격에 반영되면 가격 경쟁력은 사라진다.

미국 시장에서 최근 인기가 급상승 중인 제네시스 브랜드에도 타격을 미칠 것으로 보인다. 제네시스는 전량 한국에서 생산, 수출하고 있는 만큼 일본 고급차인 도요타 렉서스와 판매 경쟁에서 불리해질 수밖에 없다.

현대차·기아는 지난 4월 미국 관세 부과 이후 현지 시장 점유율 하락을 방어하기 위해 미국 내 가격을 올리지 않고 부담을 고스란히 떠안았다. 현대차는 지난 2분기 미국 관세 영향으로 8282억원의 영업이익이 감소했으며 기아도 7860억원의 관세 비용을 부담하며 영업이익 감소를 감내했다. 관세 영향이 100% 반영되는 3분기부터 영업이익 감소가 보다 본격화할 것으로 우려된다.

업계에선 3분기까지 25% 관세가 유지될 경우 이에 따른 영업이익 감소분이 현대차의 경우 1조2000억원에 달할 것으로 추정하고 있다. 지난해 3분기 영업이익(3조5809억원)의 33%에 달한다. SK증권은 "대미 관세 영향으로 현대차는 올 3분기와 4분기 영업이익이 대략 1조원, 8272억원씩 감소할 것으로 보이며 기아는 같은 기간 7634억원, 6156억원 영업이익이 감소할 수 있다"고 추산했다.

당분간 전기차 수요가 줄어들 것이라는 점도 불안 요인이다. 업계 관계자는 "조만간 전기차 세액공제가 곧 종료되면 시장 수요가 전기차에서 하이브리드로 이동할 텐데, 현대차·기아는 HEV의 국내 수출 비중이 커 관세 영향을 직접적으로 받는다"면서 "전기차 수요 부진과 관세라는 이중고로 경쟁력이 약화할까 우려된다"고 말했다.

15% 관세를 적용받는 시점을 현재로선 알 수 없다는 점에서 하반기 실적은 더욱 불투명하다. 김정관 장관에 이어 여한구 통상교섭본부장이 고위급 접촉을 이어가고 있지만 한미 양측은 무역합의 이후 세부 사항에서 이견을 좁히지 않고 있다.

현대차는 조지아주 전기차 전용 공장인 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 생산 라인 일부를 하이브리드카 생산 라인으로 전환하고 있다. 전기차 대신 하이브리드차 생산량을 늘리면서 현지 수요에 탄력적으로 대응하겠다는 전략이다. 향후 하이브리드차 생산 비중을 최대 50%까지 늘리는 계획도 검토 중이다.

최근 몇 년간 미국 시장에서 현대차·기아의 하이브리드차는 꾸준한 성장세를 이어왔다. 2021년 미국에서 하이브리드차 연간 판매량은 9만614대로 전년 대비 3배가량 팔렸으며 지난해엔 22만2486대로 꾸준한 성장세를 보여왔다. 올해 1∼8월에도 작년 같은 기간보다 47.9％ 증가한 19만8807대가 팔렸다.

다만 최근 한국인 근로자 대규모 구금 사태를 부른 비자 문제까지 악재가 겹치면서 단기적으로 하이브리드차 공급도 차질이 우려된다. 호세 무뇨스 현대차 사장은 이번 이민 당국의 단속으로 배터리 합작 공장 건설이 최소 2∼3개월 지연될 것으로 내다봤다. 현대차는 배터리 공장 생산 지연에 따라 조지아주 커머스에 있는 SK온 공장 등에서 배터리를 조달하겠다는 대응책을 마련해둔 상태다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>