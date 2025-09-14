현대건설, 협력사 안전워크숍 개최

현대건설은 12일 본사에서 안전 워크숍을 열었다고 밝혔다. 이한우 현대건설 대표를 비롯한 주요 경영진, 전 공종 협력사 대표 250여명이 참석했다.

정부의 산업안전보건정책과 회사의 관리 현황 등을 공유하는 한편 안전 패러다임 전환, 고위험 작업관리 강화 방안, 공종별 안전포럼 등을 다뤘다. 다양한 현장 목소리를 듣고 현장 맞춤형 대응 방안을 내놓기 위해 만든 자리라고 회사는 전했다. 행사에 앞서 2주간 온·오프라인으로 미리 논의했고 실무자를 중심으로 공종별 심층 논의를 거쳐 다양한 개선방안이 제안됐다고 한다.

이한우 대표는 "산업 현장 안전사고를 원천적으로 차단하기 위해 비상안전체제를 가동 중"이라며 "협력사의 오랜 경험을 토대로 집단지성이 도출한 다양한 제안을 검토해 현장 안전수준을 견고히 하고 고객 신뢰, 사회적 책임을 지켜가겠다"고 말했다.

이한우 현대건설 대표가 지난 12일 본사에서 열린 안전 워크숍에 참석해 인사말을 하고 있다. 현대건설





