"코로나 백신이 아동 사망 원인" 트럼프 정부, 논란의 보고서 준비

미국 트럼프 행정부가 코로나19 백신과 아동 사망을 연관 짓는 주장을 공식 회의에서 제기하려 하면서 과학계의 우려가 커지고 있다.

12일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)는 익명을 요구한 복수의 관계자를 인용해, 질병통제예방센터(CDC) 산하 예방접종자문위원회(ACIP) 회의에서 트럼프 측 보건 당국자들이 코로나19 백신과 아동 25명의 사망을 연결 짓는 발표를 준비 중이라고 보도했다.

이들이 인용할 것으로 알려진 자료는 미국 '백신 부작용 신고 시스템(VAERS)' 데이터다. 이 시스템은 누구나 자유롭게 부작용을 신고할 수 있도록 설계돼 있어, 과학적 검증이나 인과관계 판단에 한계가 있다는 비판을 받아왔다. 실제로 CDC는 해당 데이터가 사망 원인 판단에 적합하지 않다고 공식 명시하고 있다.

특히, CDC는 올해 6월 회의에서 코로나19로 인해 병원에 입원한 뒤 사망한 아동 25명 가운데 백신 접종 대상이었던 16명 중 예방접종 일정을 모두 이행한 사례는 단 한 건도 없었다고 밝힌 바 있다.

트럼프 행정부에서 코로나19 백신과 아동 사망을 연관 짓는 주장을 하려는 행보는 보건복지부 장관인 로버트 케네디 주니어와 식품의약국(FDA) 국장 마티 마카리가 이끌고 있다. 두 인물 모두 공공연한 '백신 회의론자'로 알려져 있으며, 특히 케네디 장관은 과거 백신이 자폐증을 유발한다는 근거 없는 주장을 지속해온 인물이다.

케네디 장관은 올해 들어 ACIP 기존 위원을 전원 해임하고, 백신 정책에 비판적인 인사들로 위원회를 재구성했다. 최근에는 CDC 국장까지 교체하는 등 백신 관련 정책 라인을 전면 수정하는 행보를 이어가고 있다.

마카리 국장 역시 최근 인터뷰에서 "백신 접종 후 아동 사망 사례에 대한 보고서를 근거로 조사를 진행 중"이라며, 부검 자료 검토와 유가족 인터뷰 등이 이뤄지고 있다고 밝혔다.

하지만 과학계는 즉각 반발하고 있다. 미국 병원 네트워크 '매스제너럴브리검' 소속 소아과 전문의 할린 마르와 박사는 "데이터 분석 결과, 코로나19 백신과 관련된 새로운 안전성 우려는 발견되지 않았다"고 주장했다.

백신 제조사 모더나도 입장을 밝혔다. "현재까지 전 세계적으로 10억 회 이상 접종이 이뤄졌지만, 아동이나 임산부를 대상으로 한 심각한 부작용 사례는 어디에서도 보고되지 않았다"며 "백신의 이점이 위험을 크게 상회한다는 사실은 명확하다"고 강조했다.

이러한 상황 속에서 ACIP의 결정은 향후 미국의 백신 접종 정책에 중대한 영향을 미칠 수 있다. 관계자에 따르면 위원회 내부에서는 고령층에게만 백신을 권장하고, 젊은 층이나 기저질환이 없는 이들에게는 접종을 개인 판단에 맡기는 방안이 검토되고 있다.

이는 아동을 포함한 광범위한 연령층에게 접종을 권고했던 기존 방침에서 크게 후퇴하는 변화다.

트럼프 행정부에서 해임된 노엘 브루어 전 ACIP 위원은 "정부가 이제는 백신에 대한 허위 정보를 조직적으로 확산시키고 있다"며 "공공 신뢰를 무너뜨리는 심각한 역행"이라고 강하게 비판했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



