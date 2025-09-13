본문 바로가기
Dim영역
알립니다
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

부고

[부고] 조중석(이스타항공 대표)씨 모친상

염다연기자

입력2025.09.13 11:46

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

▲ 이영애(향년 87세)씨 별세, 조중석(이스타항공 대표)씨 모친상, 임계연씨 시모상, 조미서씨 조모상 = 13일, 서울성모장례식장 31호실, 발인 15일 오전 6시.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파트 李 대통령 발언에 '긴장'[부동산AtoZ] 마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

애플, 한국서만 '집게손' 이미지 삭제…왜?

"일본 빵은 왜 한국보다 저렴할까"…시장구조와 소비패턴 살펴보니

"점심 시간도 아까워"…실리콘밸리에서 시작된 '대체 식품'

"언제 들어오나요?"…2시간 만에 완판된 김희선 와인

"돈 벌려고 돈 쓴다"…사교육비 연 455만원 쓰는 취준생들

열병식으로 누그러진 시진핑 실각설…그래도 나오는 이유

챗GPT 개발 인재, 중국 품으로…몸값 200억원 제시

새로운 이슈 보기