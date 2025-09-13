▲ 이영애(향년 87세)씨 별세, 조중석(이스타항공 대표)씨 모친상, 임계연씨 시모상, 조미서씨 조모상 = 13일, 서울성모장례식장 31호실, 발인 15일 오전 6시.
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고] 조중석(이스타항공 대표)씨 모친상
2025년 09월 13일(토)
▲ 이영애(향년 87세)씨 별세, 조중석(이스타항공 대표)씨 모친상, 임계연씨 시모상, 조미서씨 조모상 = 13일, 서울성모장례식장 31호실, 발인 15일 오전 6시.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
김희선 손에 든 '이것' 2시간 만에 완판…"언제 들어오나요?"
"역대 가장 얇은 아이폰" 힘껏 구부렸더니…'반전'
[속보] 해병대 "인천 대청도서 해병 1명 총기 사고로 사망"
"하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…'천연 위고비' 정체는?
"불만 있으면 퇴사하라…내보내고 새로 받자" 김어준 말에 금감원 직원들 '부글'
"일본 빵은 왜 한국보다 저렴할까"…시장구조와 소비패턴 살펴보니
"점심 시간도 아까워"…실리콘밸리에서 시작된 '대체 식품'
"돈 벌려고 돈 쓴다"…사교육비 연 455만원 쓰는 취준생들