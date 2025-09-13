본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

한국기술교육대 수시 경쟁률 11.2대 1…11년 만에 최고

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.13 09:29

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


전년도 대비 2.26포인트 상승, 대전·충남북 4년제 대학 중 '1위'

한기대 전경

한기대 전경

AD
원본보기 아이콘

올해 수시모집에서 한국기술교육대학교가 두 자릿수 경쟁률을 기록하며 대전·충남북 지역 4년제 대학 중 가장 높은 경쟁률을 기록했다.


학령인구 감소에도 불구하고 지원자가 몰리면서 전년도보다 2.26포인트 급등해 최근 11년간 최고치를 경신했다.

한기대는 2026학년도 수시모집에서 765명 모집에 8568명이 지원해 평균 11.20대 1의 경쟁률을 기록했다고 12일 밝혔다. 전년도 8.94대 1보다 크게 상승한 수치다.


전형별로는 논술전형이 150명 모집에 2686명이 지원해 17.91대 1로 가장 높았고, 학생부교과 일반전형은 192명 모집에 2030명이 지원해 10.57대 1을 나타냈다.


학생부종합 창의인재(서류형)는 9.50대 1, 창의인재(면접형)는 11.97대 1을 각각 기록했다.

올해 신설된 충남형 계약학과 반도체·디스플레이공학과는 29명 모집에 186명이 지원해 6.41대 1로 첫해부터 높은 관심을 받았다.


융합자율전공에서는 공학융합자율전공이 20.17대 1, ICT융합자율전공이 16.86대 1을 기록하며 두각을 나타냈다.


건축공학과(15.95대 1), 에너지신소재공학(14.18대 1), 메카트로닉스공학(12.89대 1) 등 주요 공학계열에서도 경쟁률이 높게 나타났다.


한기대는 올해부터 모집단위를 10개에서 18개로 확대하고 미래융합학부를 신설하는 등 학제를 대폭 개편했다.


유길상 총장은 "국책대학으로서의 위상과 80%를 웃도는 높은 취업률, 차별화된 교육과정이 전국 수험생과 학부모에게 어필한 결과"라며 "AI 전환 시대를 선도하는 우수 인재를 육성하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"월급 4800만원" 대박 인턴 채용 공고에 깜짝…뭘 하길래[테크토크] "월급 4800만원" 대박 인턴 채용 공고에 깜짝…뭘 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

애플, 한국서만 '집게손' 이미지 삭제…왜?

"일본 빵은 왜 한국보다 저렴할까"…시장구조와 소비패턴 살펴보니

"점심 시간도 아까워"…실리콘밸리에서 시작된 '대체 식품'

"언제 들어오나요?"…2시간 만에 완판된 김희선 와인

"돈 벌려고 돈 쓴다"…사교육비 연 455만원 쓰는 취준생들

열병식으로 누그러진 시진핑 실각설…그래도 나오는 이유

챗GPT 개발 인재, 중국 품으로…몸값 200억원 제시

새로운 이슈 보기