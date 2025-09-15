신라명과, 쿠키 라인업 강화… 신제품 ‘치즈니쿠키’ 선보여

국내 대표 베이커리 브랜드 신라명과가 인기 제품 '브라우니쿠키'의 뒤를 잇는 신제품 '치즈니쿠키'를 출시했다.

브라우니쿠키가 달콤하고 쫀득한 식감으로 사랑받았다면, 치즈니쿠키는 바삭한 초코쿠키 속에 치즈를 담아낸 새로운 풍미로 차별화를 꾀했다. 크림치즈의 부드러운 질감, 까망베르치즈의 고소한 깊이, 체다치즈의 짭짤한 매력이 어우러져 다채로운 맛을 즐길 수 있다.

엄선한 1등급 밀가루를 사용해 구워내어 프리미엄 디저트로 완성했으며, 개별 포장으로 편의성을 더해 선물용으로도 적합하다.

현재 치즈니쿠키는 카카오톡 선물하기, 네이버 스마트스토어, 신라명과 공식몰 등 주요 온라인 채널을 통해 만나볼 수 있으며, 향후 판매 채널을 점차 확대해 나갈 계획이다.

신라명과 관계자는 "브라우니쿠키 등 기존 인기 제품에 이어 새로운 선택지를 더했다"며 "앞으로도 폭넓은 쿠키 라인업으로 소비자에게 다양한 경험을 제공하겠다"고 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>