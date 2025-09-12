본문 바로가기
선문대-뉴인텍, 미래 모빌리티·스마트팩토리 학과 신설 맞손

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.12 14:51

충남 RISE 대표 성과 모델…산학 협력으로 전기차·AI 인재 양성

충남 RISE 대표 성과 모델…산학 협력으로 전기차·AI 인재 양성
선문대학교가 국내 1위 커패시터 제조사 뉴인텍과 손잡고 미래 모빌리티와 스마트팩토리 전문 인재 양성에 나선다.


충남 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업의 대표적 성과 확산 모델로 평가받으며 지역 산업 혁신의 기반이 될 전망이다.

선문대는 지난 8일 뉴인텍(Nuintech, 대표 장기수) 본사에서 AI모빌리티융합공학과와 스마트팩토리융합공학과 설립 협약을 체결했다고 12일 밝혔다.


뉴인텍은 코스닥 상장사이자 국내 1위 커패시터 제조기업으로, 현대·기아차 전기차 플랫폼(E-GMP)에 핵심 부품을 독점 공급하고 있으며, LG마그나를 통해 GM 전기차에도 납품 중이다.


최근에는 전기차용 증착필름의 핵심 원재료인 베이스 필름을 자체 개발하며 글로벌 전기차 시장 공략에 속도를 내고 있다.

이번 협약으로 선문대는 AI·빅데이터 기반 모빌리티 교육을 담당할 AI모빌리티융합공학과와 스마트 제조·자동화 중심의 스마트팩토리융합공학과를 신설한다.


뉴인텍은 기업 현장 수요를 반영한 교육과정을 지원하고, 공동 연구 및 계약학과 학생 채용을 약정해 산업 맞춤형 인재 양성 체계를 강화할 예정이다.


권진백 선문대 RISE사업단장은 "대학·기업·지역이 함께 성장하는 상생 모델"이라며 "AI, 전기차, 스마트팩토리 등 4차 산업혁명 핵심 분야에서 지역 산업 경쟁력을 끌어올리겠다"고 밝혔다.


장기수 뉴인텍 대표는 "앞으로는 기술뿐 아니라 인재 경쟁이 핵심"이라며 "선문대와 협력을 통해 글로벌 시장에서 도약하고, 지역 혁신 생태계 발전에도 기여하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
