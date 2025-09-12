본문 바로가기
[포토] 박동신 예인원 치과병원장, '서구아너스' 가입

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.12 14:13

[포토] 박동신 예인원 치과병원장, '서구아너스' 가입
광주 서구가 12일 구청 1층 기부자 명예의 전당에서 예인원 치과병원 박동신 대표원장의 서구아너스 회원 가입식을 가졌다. 광주 서구 제공





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

