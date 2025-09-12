‘한사발포차’, 가맹점주 상생 위해 4000만 원 광고비 지원

외식 경기 침체 속에서도 가맹점주와의 상생을 내세운 술집 프랜차이즈가 눈길을 끌고 있다. 실내포차 브랜드 한사발포차가 본사 차원에서 총 4000만원 규모의 SNS 광고비를 부담하며 가맹점 매출 확대에 나선 것이다.

브랜드 측은 "가맹점주의 경제적 부담을 덜고 안정적인 매출 성장을 돕기 위해 이번 광고비 지원을 결정했다"며 "SNS 인플루언서 협업을 포함한 모든 마케팅 비용을 본사가 직접 집행한다"고 설명했다. 실제로 지난 4월에는 164만 구독자를 보유한 먹방 유튜버 '상해기' 채널에서 한사발포차가 소개됐는데, 이 또한 본사가 전액 부담한 사례다.

한사발포차는 광고 전문기업 광고시홍보동이 운영하는 주점 프랜차이즈로, 2023년 론칭 이후 닭볶음탕과 곱도리탕을 대표 메뉴로 자리잡았다. 푸짐한 양과 합리적인 가격대, SNS에서 주목받는 비주얼 덕분에 빠르게 입소문을 탔다. 최근에는 쭈꾸미와 주먹밥을 결합한 신메뉴 '신(辛)들린쭈꾸미&주먹밥'을 선보이며 고객 유입을 확대하고 있다.

또한 본사 차원의 강점은 단순히 메뉴와 마케팅 지원에 그치지 않는다. 광고회사가 운영하는 브랜드답게 시장 트렌드 분석과 콘텐츠 전략에 대한 노하우를 가맹점주와 공유하고, 소비자와의 소통을 강화할 수 있는 교육 프로그램도 제공한다.

브랜드 관계자는 "유행을 타지 않는 실내포차로 자리매김하기 위해 꾸준히 신메뉴를 선보이고 있다"며 "앞으로도 다양한 콘텐츠와 고객 친화적인 마케팅으로 본사와 가맹점이 함께 성장할 수 있는 구조를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.





