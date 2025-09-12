본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

양부남 "소상공인 점포 신용카드 공제율 40% 상향"

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.12 13:34

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'조세특례제한법 개정안' 대표 발의
"소상공인 지원·소비회복 흐름 유지"

양부남 더불어민주당 의원.

양부남 더불어민주당 의원.

AD
원본보기 아이콘

더불어민주당 양부남 의원(광주 서구을)은 민생회복 소비쿠폰 등으로 회복 조짐을 보이고 있는 소비심리를 지속시키고, 소상공인 매출 회복을 지원하기 위한 '조세특례제한법 개정안'을 대표 발의했다고 12일 밝혔다.


현행법상 근로자는 연말정산 시 연간 신용카드 등 사용액 중 총급여의 25%를 초과한 금액에 대해 소득공제를 받을 수 있다. 이때 일반 소비는 15%, 문화 활동은 30%, 전통시장은 40%의 공제율이 적용된다.

최근 소비심리 위축과 내수 부진으로 인한 소상공인 경영난이 지속되고 있어 국민의 소비 여력을 높이고 장기적으로 소비를 내수 친화적 방향으로 유도, 소상공인 점포에 직접 혜택이 돌아갈 수 있도록 제도 보완이 필요한 상황이다.


개정안은 연 매출액 30억원 이하 소상공인 점포에서 사용한 금액에 대해서는 전통시장과 동일하게 소득공제율을 40%로 상향하도록 했다.


또 근로자의 연말정산 체감 효과를 높이기 위해 신용카드 등 사용 금액에 대한 소득공제 한도를 총급여 7,000만원 이하 근로자는 현행 250만원에서 400만원으로, 7,000만원 초과 근로자는 300만원에서 500만원으로 각각 올리도록 했다.

양 의원은 "소비심리가 되살아나는 지금이야말로 소비를 계속 이어가게 만드는 정책이 필요하다"며 "개정안은 근로자에게는 실질적인 세제 혜택을, 소상공인에게는 안정적인 매출 기반을 제공해 민생경제 회복 흐름을 끊기지 않도록 하려는 것이다"고 개정안 취지를 설명했다.


양 의원은 또 "소상공인 점포는 지역경제의 뿌리이자 고용의 핵심이다"며 "민생경제 회복의 불씨를 살려 소비 선순환 구조를 만들겠다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10만원 못 받는거 아냐?"…2차 소비쿠폰, 4인가구 소득 1억7300만원 이상 '컷오프'(종합) "10만원 못 받는거 아냐?"…2차 소비쿠폰, 4인가구... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'멈추지 않는 기계'가 삼킨 생명들

삼계탕 30인분 예약 '노쇼'…식당 사장님의 아름다운 대처

"한국 안 갈래" 구금 한국인 중 美 잔류 택한 1명…그 이유는

中노인에 구명조끼 양보한 한국 해경 사망…中 누리꾼 "국경 넘은 영웅"

숨쉬는 것도 위험?…"초미세먼지, 알츠하이머에 악영향"

"통상압박 풀고 외국관광객↑" 국토부, 구글 지도반출 길터주나

올해 신종사기범죄 9568건…절반도 못 잡았다

새로운 이슈 보기