코스피 연속 사상 최고치 경신… 지금 잡아야 할 수혜종목은

올해 들어 개인투자자들 사이에서 가장 주목받는 전문가로 김호영 대표의 이름이 빠르게 회자되고 있다. 실전 매매에서 뛰어난 수익률과 압도적인 종목 적중률을 선보이며, 불확실한 시장 속에서도 연일 화제를 모으고 있는 것.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김대표는 회전률을 높여 짧은 기간 내 실전 수익을 실현하는 '단기 트레이딩'에 특화돼 있다. 특히 소액 투자자도 따라올 수 있는 전략을 기반으로 매일 확실한 성과를 보여주며 신뢰를 쌓아가고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

무엇보다도 투자자들의 이목을 집중시키는 이유는 김 대표가 매일 공개하는 **"내일의 신고가 후보 종목"**과 더불어 세밀한 시황 해석과 전망이다.

복잡한 장세에서도 "오늘은 무엇을 사고, 내일은 무엇을 지켜야 하는지"를 친절하고 구체적으로 안내해주기 때문에, 초보 투자자는 물론 숙련된 단기 트레이더에게도 폭넓은 호응을 얻고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

현대무벡스 현대무벡스 319400 | 코스닥 증권정보 현재가 9,410 전일대비 350 등락률 +3.86% 거래량 10,734,406 전일가 9,060 2025.09.15 10:29 기준 관련기사 [실전재테크]AI·노동환경 변화가 띄운 로봇株, 선택과 집중 어디에최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로! 증권 신용미수대환도 가능![클릭 e종목]"현대무벡스, 하반기 신규 수주 확대 기대…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close , 윈팩 윈팩 097800 | 코스닥 증권정보 현재가 532 전일대비 23 등락률 -4.14% 거래량 3,243,431 전일가 555 2025.09.15 10:29 기준 관련기사 [특징주]윈팩, 삼성 반도체 패키징에 MUF 도입 추진…관련 기술 적용 부각↑10월 오뚜기 등 45개사 1억11만주 의무보유등록 해제윈팩, 작년 개별 매출 8% 감소…적자전환 전 종목 시세 보기 close , 다날 다날 064260 | 코스닥 증권정보 현재가 8,980 전일대비 220 등락률 -2.39% 거래량 3,717,276 전일가 9,200 2025.09.15 10:29 기준 관련기사 다날, 베트남 잘로페이 국내 결제 서비스 추진…양사 전략적 협력 확대다날, '원화 기반 스테이블코인 얼라이언스 밋업' 성료…금융·기술·법무·회계 전방위 협력분위기 좋은 비만치료제 테마...비중확대를 고려 중이었다면? 전 종목 시세 보기 close , PS일렉트로닉스 PS일렉트로닉스 332570 | 코스닥 증권정보 현재가 6,460 전일대비 410 등락률 +6.78% 거래량 7,495,980 전일가 6,050 2025.09.15 10:29 기준 관련기사 실적과 수급 모두 잡은 조선·방산, 하반기 주도주 되나[특징주]PS일렉트로닉스, 테슬라에 로보틱스·AI서버까지…역대 최대 성장세↑PS일렉트로닉스, 71억 규모 자사주 소각…"주주가치 제고" 전 종목 시세 보기 close , KBI동양철관 KBI동양철관 008970 | 코스피 증권정보 현재가 3,005 전일대비 210 등락률 -6.53% 거래량 3,116,052 전일가 3,215 2025.09.15 10:29 기준 관련기사 투자금 부족, 반대매매 위기...연 4%대 최저금리로 당일 해결!연 4%대 업계 최저금리로 타 스탁론, 신용미수 갈아타기! DSR 무관 상품까지!올여름 ‘아이스크림 특수’ 현실화…이례적 폭염에 수요 급증 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>