본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

근로복지공단 대전서부지사, 오는 15일 세종시 이전

충청취재본부 김기완기자

입력2025.09.12 10:34

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

우량 공공기관 유치, 함동점검회의 등 노력

근로복지공단 대전서부지사, 오는 15일 세종시 이전
AD
원본보기 아이콘

고용·산재보험 등 다양한 노동복지 서비스를 제공하는 근로복지공단 대전서부지사가 세종시 어진동에 새 둥지를 튼다.


세종시는 근로복지공단 대전서부지사가 오늘 15일부터 정부세종청사 남측 인근 엠브릿지 7, 8층으로 자리를 옮겨 업무를 개시한다고 12일 밝혔다.

근로복지공단은 고용노동부 소관 준정부기관으로, 대전서부지사는 60여 명의 직원이 상주하고 있으며 세종, 대전 유성, 충남 논산·계룡·공주 내 사업장 5만 4000여 곳과 노동자 38만 6000여 명을 관할한다.


주요 업무는 ▲고용·산재보험 사업 ▲임금채권보장사업 ▲퇴직연금 사업 ▲생활 안정 자금 대부사업 등이다.


시는 그간 근로복지공단 대전서부지사의 원활한 이전을 위해 교통 편의와 접근성이 좋은 청사 후보지를 안내하고, 이전 과정에 필요한 행정적인 지원을 제공해왔다.

시 관계자는 "근로복지공단 대전서부지사의 세종시 이전으로 시민과 지역 근로자의 사회복지 서비스에 대한 접근성이 크게 개선될 것"이라며 "서비스 이용객들의 방문으로 지역 내 소비와 상권 활성화에도 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.


앞서, 시는 지난해 12월 한국농어촌공사의 다목적 복합사옥 신축을 위한 업무협약을 체결한 데 이어 근로복지공단 대전서부지사 이전을 성공적으로 추진하며 적극적인 공공기관 유치에 나서고 있다. 향후 수도권 공공기관 2차 이전에 대비해 관련 부서 합동점검 회의를 정기적으로 열고, 유치전략을 마련하는 등 우량 공공기관을 유치하기 위해 지속적인 노력을 기울인다는 계획이다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10만원 못 받는거 아냐?"…2차 소비쿠폰, 4인가구 소득 1억7300만원 이상 '컷오프'(종합) "10만원 못 받는거 아냐?"…2차 소비쿠폰, 4인가구... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'멈추지 않는 기계'가 삼킨 생명들

"한국 안 갈래" 구금 한국인 중 美 잔류 택한 1명…그 이유는

中노인에 구명조끼 양보한 한국 해경 사망…中 누리꾼 "국경 넘은 영웅"

숨쉬는 것도 위험?…"초미세먼지, 알츠하이머에 악영향"

"하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…'천연 위고비' 정체는?

"통상압박 풀고 외국관광객↑" 국토부, 구글 지도반출 길터주나

올해 신종사기범죄 9568건…절반도 못 잡았다

새로운 이슈 보기