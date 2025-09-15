현대렌탈서비스, 레이저 뷰티 디바이스 ‘퓨라셀미인’ 렌탈 서비스 확대

급성장하는 홈 뷰티 시장 대응, 합리적 렌탈 혜택으로 소비자 공략

현대렌탈서비스(대표 가철)가 레이저 뷰티 디바이스 브랜드 '퓨라셀미인'과 손잡고 렌탈 서비스를 확대한다고 밝혔다. 이는 급성장하는 뷰티 디바이스 시장과 홈케어 수요 증가에 대응하기 위한 전략적 행보다.

'퓨라셀미인'은 레이저 전문 헬스케어 및 미용기기 기업 라메디텍이 선보인 뷰티 디바이스 브랜드로, 5개 모듈로 10개 모드를 자유롭게 조합해 사용할 수 있는 올인원 제품이다. 특히 핵심 기술인 어븀야그 프락셔널 레이저는 피부층에 미세한 홀을 형성, 모공 관리와 피부 재생, 탄력 강화, 보습 유지 등에 효과적인 것으로 알려져 있다. 어븀야그 프락셔널 레이저는 병원에서 사용하는 피부 재생용 레이저를 가정용으로 출력하여, 피부과에서 받던 전문적인 케어를 손쉽게 홈케어로 경험할 수 있도록 했다.

여기에 흡수 초음파, 물광 초음파, 고주파, EP, 쿨링 등 6가지 프리미엄 스킨케어 기능을 하나의 기기로 구현해, 개인의 피부 타입과 고민에 따른 맞춤형 관리가 가능하다.

현대렌탈서비스는 지금까지 국내 주요 뷰티 디바이스를 렌탈화해 시장에서 성공시킨 경험을 바탕으로, 이번 제품에 대한 전방위적 렌탈 서비스를 제공한다. 전국 오프라인 판매처뿐 아니라 홈쇼핑, 온라인 스토어 등으로 유통망을 확대해 소비자들이 보다 손쉽게 렌탈 서비스를 이용할 수 있도록 했다.

렌탈 패키지는 ▲수분 관리와 탄력 케어에 초점을 맞춘 '탄력미인 패키지' ▲어븀야그 프락셔널 레이저와 고주파 탄력 관리 기능 등을 포함한 '풀업미인 패키지' 두 가지를 주력으로 한다. 제휴카드 이용 시 추가 할인 혜택도 제공되며, 자세한 내용은 현대렌탈서비스 공식 온라인 스토어 '유버스몰'과 네이버 렌탈 스토어에서 확인할 수 있다.

현대렌탈서비스 관계자는 "소비자들의 다양한 니즈에 맞춘 제품 라인업을 확대해 맞춤형 렌탈 서비스를 제공하는 것이 목표이다. 앞으로도 유통 채널을 강화하고 다양한 제품군을 선보이며 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.





