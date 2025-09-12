사상 최고치 금값 계속 오르면…"1㎏으로 집 1채 산다"

골드만삭스, 내년 온스당 5000달러 전망

닛케이 "실현되면 야마카타현 단독주택 가격"

금값이 사상 최고치를 경신하며 끝 모를 랠리를 이어가고 있다. 미국의 금리 인하 기대에 따른 달러 약세, 글로벌 중앙은행들의 금 보유 확대 등이 맞물리면서다. 내년 상반기에는 온스당 5000달러 돌파 가능성까지 제기되는 가운데 일본에서는 "현실화될 경우 1㎏ 금괴 하나로 집 한 채를 살 수 있다"는 분석이 나왔다.

금값, 끝없는 랠리…"스마트폰 크기 금괴로 집 한 채 살 판"

금값이 미국 투자은행 골드만삭스 전망대로 상승하면 일본에서 1㎏의 금으로 주택 한 채를 구입하게 된다는 분석이 나왔다.

11일 일본 니혼게이자이(닛케이)신문은 "골드만삭스의 금값 시나리오가 시장에서 화자되고 있다"며 "러시아와 중동의 정세 악화가 우려되는 가운데 안전자산인 금으로 자금이 쏠리는 흐름은 계속될 전망"이라고 전했다.

골드만삭스는 최근 보고서에서 "연방준비제도(연준)의 독립성 훼손에 따라 미 국채 민간 보유량 1% 규모의 자금이 금으로 유입되면 내년 상반기 중 금값이 온스당 5000달러(약 696만5000원)까지 치솟을 수 있다"고 전망했다. 이는 한 돈 기준으로 환산하면 100만원에 육박하는 수준이다.

이에 닛케이는 "1달러를 147엔으로 환산해 골드만삭스 전망치를 적용하면 금 1㎏의 가격은 2360만엔(약 2억2250만원)이 된다"며 "이는 동일본부동산유통기구의 8월 보고서에서 야마가타현 신축 단독주택의 평균 가격인 2168만엔(약 2억440만원)을 웃도는 금액"이라고 짚었다. 닛케이는 "스마트폰 크기의 금괴로 집 한 채를 살 수 있는 세상이 올 수도 있다"고 전했다.

연준 금리 인하 전망·달러 약세가 상승세 견인

금값 상승의 가장 큰 배경으로는 미국 연방준비제도의 금리 인하 기대가 꼽힌다. 최근 고용지표 부진에 시장에서는 연준이 다음 주 회의에서 최소 0.25%포인트 금리를 인하할 것이라는 전망이 우세하다. 일부 투자자들은 0.5%포인트 '빅컷' 가능성에 베팅하고 있는 상황이다.

달러 약세도 금 가격을 끌어올리고 있다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러지수(DXY)는 현재 97선 중반에서 움직이고 있다. 지난해 말 110선에 근접했던 것과 비교하면 크게 떨어졌다.

정치 변수도 영향을 미쳤다. 도널드 트럼프 전 대통령이 매파 성향으로 꼽히는 리사 쿡 연준 이사 해임을 시도하면서 연준 독립성 논란이 불거졌고, 달러 자산 불확실성을 우려한 투자자들이 금으로 몰리고 있다는 분석이다.

금값 상승을 뒷받침하는 또 다른 요소는 글로벌 중앙은행들의 금 보유 확대다. 러시아·우크라이나 전쟁 이후 서방 국가들의 러시아 외환 보유고 동결 조치 이후, 신흥국을 중심으로 '탈달러화' 움직임이 본격화됐다. 각국 중앙은행은 외환 보유 다변화로 금 비중을 빠르게 늘리고 있다.





