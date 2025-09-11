본문 바로가기
李대통령, 마크롱 대통령과 첫 통화…"유엔 총회 계기 논의 기회 기대"

임철영기자

입력2025.09.11 22:09

이재명 대통령이 11일 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 취임 후 첫 통화를 가졌다고 대통령실이 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "마크롱 대통령은 이 대통령의 취임을 축하하고, 한국의 신정부 출범을 계기로 양국 간 우호협력 관계가 더욱 긴밀히 이어지기를 바란다고 했다"고 전했다.


두 정상은 또 유엔 총회 계기에 직접 만나 양국 관계와 국제 현안에 대해 논의를 할 기회가 있기를 기대한다고 했다. 강 대변인은 "이 대통령은 마크롱 대통령의 취임 축하에 사의를 표하며 양국 간 교역·투자가 지속 확대되고 있음을 평가했다"면서 "인공지능(AI), 우주, 방산 등 전략산업 분야에서도 협력 잠재력을 실현해 나가기를 바란다고 했다"고 설명했다.

양 정상은 한반도와 지역 정세, 안보리 현안 등에 대해서도 의견을 교환하고, 내년 수교 140주년을 양국 간 '21세기 포괄적 동반자 관계' 도약의 기회로 삼을 수 있도록 긴밀한 소통을 이어가자고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
