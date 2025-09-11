본문 바로가기
ECB 예금금리 연 2.00％로 동결

오규민기자

입력2025.09.11 21:43

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유럽중앙은행(ECB)이 11일(현지시간) 통화정책이사회를 열고 정책금리를 변동 없이 유지한다고 밝혔다. 이에 예금금리(2.00％)와 기준금리(2.15％), 한계대출금리(2.40％) 등 3대 정책금리가 모두 동결됐다.


더불어 유로존(유로화 사용 20개국) 통화정책 기준인 예금금리와 한국 기준금리(2.50％)의 격차는 0.5％포인트, 미국(4.25∼4.50％)과는 2.25∼2.50％포인트를 각각 유지했다.

지난해 6월부터 올해 6월까지 ECB는 모두 여덟 차례에 걸쳐 정책금리를 2.00％포인트 인하했다. 예금금리는 4.00％에서 2.00％로 떨어졌다.

로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

ECB는 유로존 소비자물가 상승률이 목표치인 2.0％ 안팎에서 안정되자 지난 7월 회의에서 금리인하를 일단 중단했다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 지난 6월 일곱 차례 연속 금리인하를 결정하며 "통화정책 사이클의 끝에 다다르고 있다고 생각한다"고 말했다.


한편 ECB는 올해 유로존 소비자물가 상승률 전망치를 기존 2.0％에서 2.1％로, 경제성장률 전망치는 0.9％에서 1.2％로 각각 상향 조정했다. 내년 소비자물가 상승률 1.7％, 경제성장률 1.0％를 기록할 걸로 전망했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
"다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난 '2000원' 꿀템

