'총격 사망' 찰리 커크에 부적절 발언…방송사서 해고당한 평론가

MSNBC 수석 정치분석가 발언 논란

논란 일자 결국 직접 사과

총격으로 사망한 미국 보수 청년 활동가 찰리 커크에 대해 '자업자득'이라는 취지의 발언을 한 정치평론가가 결국 방송사에서 해고됐다.

10일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ) 등 외신은 MSNBC 수석 정치 분석가 매슈 다우드가 더 이상 방송사와 함께하지 않는다고 전했다.

총격으로 사망한 미국 보수 청년 활동가 찰리 커크. AFP 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

다우드는 이날 MSNBC '케이티 터 리포트'에 출연해 커크에 대해 "그런 끔찍한 생각을 멈추지 않고, 끔찍한 말을 내뱉으면서, 끔찍한 행동이 일어나지 않으리라 기대할 수는 없다"고 발언했다. 해당 발언은 커크의 언행이 스스로를 위험에 빠뜨렸다는 의미로 해석되며 시청자들의 거센 비판을 불러일으켰다.

이후 MSNBC의 레베카 커틀러 사장은 공식 성명을 내고 "찰리 커크 총격 사건 뉴스 방송 중 매슈 다우드가 부적절하고, 무신경하며, 용납할 수 없는 발언을 했다"면서 "미국에서 폭력은 설 자리가 없다"며 사과했다.

다우드 역시 자신의 사회관계망서비스(SNS) '블루스카이' 계정을 통해 사과의 뜻을 전했다. 그는 "제 말투와 표현에 대해 사과드린다"며 "참혹한 공격에 대해 커크에게 책임을 돌리려는 의도는 아니었다"고 해명했다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령의 강성 지지자이자 측근으로 유명한 커크는 이날 미국 유타주 유타밸리대학에서 열린 토론회 도중 총에 맞아 숨졌다. 그는 청년 우익 단체 '터닝포인트 USA'를 창립해 대표로 활동하며 트럼프 대통령 재집권에 상당한 역할을 한 것으로 알려졌다. 커크는 평소 성소수자, 흑인, 이민자 등에 대한 공격적인 발언을 서슴지 않아 논란을 일으키기도 했다.





