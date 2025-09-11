SKY 의대 수시 경쟁률 하락…"하향 안정 지원한 듯"

올해 SKY 수시 지원자 10만6377명

전년보다 지원자 수 3.2% 감소

서울대·고려대·연세대(SKY)의 2026학년도 대학 수시모집 지원자 수가 전년도보다 감소한 것으로 나타났다. 특히 이들 대학 의대 수시 지원자 수도 큰 폭으로 줄어들며 경쟁률이 전반적으로 하락했다.

11일 종로학원은 이날까지 수시 모집을 마감한 서울대와 고려대, 연세대의 수시 지원자가 총 10만6377명으로, 전년보다 3478명(3.2%) 줄어든 것으로 집계됐다고 밝혔다. 이에 따라 3개 대학 평균 경쟁률은 14.93대 1로 전년(15.60대 1)보다 다소 내려갔다.

대학별 경쟁률을 보면 서울대는 9.07대 1에서 8.12대 1로 하락했고, 연세대도 16.39대 1에서 15.10대 1로 감소했다. 반면 고려대는 20.30대 1에서 20.35대 1로 소폭 상승했다.

3개 대학 의대 지원자 수는 3271명으로 전년보다 964명(22.8%) 감소했다. 서울대가 240명(-18.6%), 연세대 216명(-24.0%), 고려대가 508명(-24.8%) 각각 줄었다. 그 결과, 3개 대학 의대 평균 경쟁률은 이 기간 18.82대 1에서 14.47대 1로 떨어졌다. 서울대가 13.56대 1에서 10.92대 1, 연세대 14.29대 1에서 10.86대 1, 고려대 30.55대 1에서 22.97대 1로 모두 하락했다.

학교별 최고 경쟁률 학과는 인문계열에서는 서울대 사회학과 일반전형(16.50대 1), 연세대 논술전형 진리자유학부 중 인문(83.58대 1), 고려대 논술 경영대학(170.58대 1), 자연 계열에서는 서울대 응용생물화학부 일반전형(19.27대 1), 연세대 치의예과 논술(107.60대 1), 고려대 전기전자공학부 논술(93.80대 1)이었다.

종로학원은 3개 대학과 의대 경쟁률이 하락한 배경으로 최상위권 수험생들의 하향 지원 경향을 꼽았다. 올해 의대 정원이 크게 줄어든 데다, 과학탐구 대신 사회탐구 과목을 선택하려는 이른바 '사탐런' 현상에 따른 불안감 등이 복합적으로 작용해 수험생들이 보다 안정적인 지원 전략을 선택한 것으로 해석된다.

허미담 기자



