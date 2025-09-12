임진옥 씨, 국가무형유산 '대금정악' 보유자로

이부산 씨는 '진주삼천포농악' 명예 보유자

국가유산청은 '대금정악' 보유자로 임진옥(71) 씨, '진주삼천포농악' 명예 보유자로 이부산(71) 씨를 인정했다고 12일 밝혔다.

대금정악은 궁중과 관아, 풍류방에서 이어진 정악(正樂)을 대금으로 표현한 전통 양식이다. 1968년 국악사양성소에 입학해 대금을 전공한 임진옥 씨는 고(故) 김성진 보유자 문하에서 전수 장학생과 이수자로 수학했다. 2015년 전승 교육사로 지정돼 후학 양성 등으로 활동 영역을 넓혔다. 올해 전승 기량 조사와 무형유산위원회 심의를 모두 통과해 보유자로 확정됐다. 국가유산청 관계자는 "긴 호흡을 살린 안정적인 연주와 정확한 해석 능력을 모두 갖췄다"고 평가했다.

진주삼천포농악은 경상남도 진주와 삼천포 지역 공동체의 안녕과 풍요를 기원하며 전승돼온 군사 풀이 농악이다. 이부산 씨는 1992년 전승 교육사로 지정된 뒤 30여 년간 교육과 전승 활동에 헌신했다. 국가유산청 관계자는 "오랜 공로를 인정해 명예 보유자로 인정했다"고 설명했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



