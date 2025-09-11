본문 바로가기
'꿈 꽃이 피는 곳'… INSA1010, 17~22일 인야 작가 개인전

서믿음기자

입력2025.09.11 16:43

갤러리 INSA1010, 17~22일 개최
꿈을 키우는 캐릭터 '뿌우' 첫선

동화적인 공간과 캐릭터를 독창적인 수채화로 표현해 온 인야 작가의 첫 전시가 열린다.

갤러리 INSA1010에서 열리는 인야(반미수) 작가의 첫 전시회 '꿈 꽃이 피는 곳' 포스터. INSA1010 제공

갤러리 INSA1010에서 열리는 인야(반미수) 작가의 첫 전시회 '꿈 꽃이 피는 곳' 포스터. INSA1010 제공

갤러리 INSA1010은 인야(반미수) 작가의 첫 전시회 '꿈 꽃이 피는 곳'을 오는 17일부터 22일까지 개최한다고 밝혔다.


인야 작가는 마랑고니 이탈리아 본원에서 패션 디자인을 전공한 후 2020년부터 '숲 속 카페(cafein the forest)' 시리즈를 선보이며 수채화에 기초해 다양한 그림과 글 작업을 이어오고 있다.

이번 전시회에선 작가가 창조한 상상 속의 공간 '꿈터'를 바탕으로 한 그림과 동화를 선보인다. 꿈터는 이번 전시회의 주제이기도 한 '꿈 꽃이 피는 곳'이다. 캐릭터 '뿌우'가 꽃을 돌보는 공간으로, 꽃이 핀다는 것은 누군가의 꿈이 이뤄진다는 것을 의미한다. 작가는 작품 속 꽃을 다채롭고 신비롭게 표현하는 데 주력하며, 우리의 꿈도 누군가가 응원하고 있다는 메시지를 전한다.


인야 작가는 "꿈은 새로운 도전을 하게 만드는 원동력"이라며 "작품 속에서 꽃을 통해 꿈의 상징성을 다양하게 표현하고자 했다"고 말했다.


전시회와 관련된 자세한 정보는 갤러리 홈페이지에서 확인할 수 있다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
