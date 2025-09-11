본문 바로가기
부산 기장군, 예비·초기 창업자 대상 ‘창업 아카데미’ 교육생 모집

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.11 16:36

9월 23일∼10월 28일 기장군청 총 5회차 과정 운영, 19일까지 교육생 모집

기장군은 예비·초기 창업자의 역량 강화를 위해 '2025년 기장군 창업 아카데미'를 개설하고 오는 19일까지 교육 참여자를 모집한다.


'창업 아카데미'는 9월 23일부터 10월 28일까지 기장군청 9층 홍의재 강의실에서 총 5회 과정으로 운영된다. 회차별 모집 인원은 20명 이내며, 기장군에 거주하는 19세 이상 예비 창업자와 창업 3년 이내 초기 창업자는 누구나 신청할 수 있다.

교육 과정은 ▲창업 아이템 고도화 ▲사업계획서 작성 ▲브랜딩 ▲마케팅 ▲재무·법률 등 실무 중심의 '이론 교육'과 함께 ▲분야별 전문가의 1:1 맞춤형 멘토링 ▲기업 탐방 ▲성공 창업자 특강까지 아우르는 실전형 프로그램으로 구성됐다.


참가자 간 네트워킹 기회를 확대해 협력 기반을 마련하는 데 중점을 두고, 수료 이후인 11월에는 우수 이수자와 창업 의지가 높은 참가자를 대상으로 1:1 추가 멘토링을 제공해 실질적인 창업 준비를 적극 지원할 예정이다.


정종복 군수는 "지역 내 정주형 창업자를 발굴하고 체계적으로 육성해 창업 친화적 생태계를 구축하겠다"며 "창업 지원을 넘어 지역경제 활성화와 일자리 창출에 실질적으로 기여할 수 있는 정책을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.

기장군 창업아카데미 안내문.

기장군 창업아카데미 안내문.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
