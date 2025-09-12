씨피시스템, 로보로보, 엔케이 등… 지금 잡아야 할 강세 종목은

올해 들어 개인투자자들 사이에서 가장 주목받는 전문가로 김호영 대표의 이름이 빠르게 회자되고 있다. 실전 매매에서 뛰어난 수익률과 압도적인 종목 적중률을 선보이며, 불확실한 시장 속에서도 연일 화제를 모으고 있는 것.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김대표는 회전률을 높여 짧은 기간 내 실전 수익을 실현하는 '단기 트레이딩'에 특화돼 있다. 특히 소액 투자자도 따라올 수 있는 전략을 기반으로 매일 확실한 성과를 보여주며 신뢰를 쌓아가고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

무엇보다도 투자자들의 이목을 집중시키는 이유는 김 대표가 매일 공개하는 **"내일의 신고가 후보 종목"**과 더불어 세밀한 시황 해석과 전망이다.

복잡한 장세에서도 "오늘은 무엇을 사고, 내일은 무엇을 지켜야 하는지"를 친절하고 구체적으로 안내해주기 때문에, 초보 투자자는 물론 숙련된 단기 트레이더에게도 폭넓은 호응을 얻고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

☞매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

씨피시스템 씨피시스템 413630 | 코스닥 증권정보 현재가 3,130 전일대비 140 등락률 -4.28% 거래량 2,425,793 전일가 3,270 2025.09.12 10:03 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 순매수에 강보합 마감…3220선 '눈앞'씨피시스템, 한국서부발전과 280m 장거리 케이블체인 추가 수주 전 종목 시세 보기 close , 에이프로젠 에이프로젠 007460 | 코스피 증권정보 현재가 736 전일대비 20 등락률 -2.65% 거래량 3,457,109 전일가 756 2025.09.12 10:03 기준 관련기사 앱트뉴로사이언스 "美자회사로 가상화폐 투자사 도약"[특징주]에이프로젠, 8%대 강세…유럽 바이오시밀러 규제완화 수혜주지오릿에너지, 최대주주 에이프로젠으로 변경…"파키슨병 최초 근원 치료제 만든다" 전 종목 시세 보기 close , 엔케이 엔케이 085310 | 코스피 증권정보 현재가 1,510 전일대비 21 등락률 -1.37% 거래량 3,999,077 전일가 1,531 2025.09.12 10:03 기준 관련기사 수혜주 신고가, 소외주는 '우르르'…관세 협상에 명암 갈린 증시[e공시 눈에 띄네]코스피-24일[e공시 눈에 띄네] SK바이오팜, 자회사와 615억 규모 계약 체결(오후 종합) 전 종목 시세 보기 close , 동일스틸럭스 동일스틸럭스 023790 | 코스닥 증권정보 현재가 3,725 전일대비 130 등락률 -3.37% 거래량 2,793,881 전일가 3,855 2025.09.12 10:03 기준 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-22일[e공시 눈에 띄네]코스닥-26일동일철강, 180억원 규모 채무보증 결정 전 종목 시세 보기 close , 로보로보 로보로보 215100 | 코스닥 증권정보 현재가 5,690 전일대비 130 등락률 +2.34% 거래량 2,108,142 전일가 5,560 2025.09.12 10:03 기준 관련기사 [특징주]로보로보, 이재명 'AI투자 100조 시대' 위해 STEM 프로그램 도입…글로벌 확장↑증시는 '상승' 삼성전자는 '정중동'로보로보, 최영석 신임 대표이사 선임 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>