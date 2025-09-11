삼성SDS "AI 에이전트로 기업 혁신 파트너 될 것"(종합)

고객 초청 행사 '리얼서밋 2025' 개최

서비스·기술 포괄하는 'AI 풀스택' 제공

"국가 AI 컴퓨팅센터 사업, 긍정적 검토"

삼성SDS가 기업의 AI 전환(AX)을 위한 인프라와 플랫폼, 솔루션 등 모든 영역을 아우르는 서비스를 제공해 AI 에이전트 혁신을 이끌겠다고 밝혔다.

이준희 삼성SDS 대표이사는 11일 오전 서울 강남구 코엑스에서 열린 연례 고객 초청 콘퍼런스 '리얼 서밋(REAL Summit) 2025'에서 기조연설을 통해 "삼성SDS가 기업 AI 혁신을 가장 잘 도와줄 수 있는 IT 파트너"라면서 이같이 말했다.

이준희 삼성SDS 대표이사가 11일 오전 서울 강남구 코엑스에서 열린 연례 고객 초청 콘퍼런스 '리얼 서밋(REAL Summit) 2025'에서 기조연설을 하고 있다. 삼성SDS 제공

자율적으로 판단하고 업무를 수행하는 AI 에이전트가 기업 업무 전반에 영향을 미치고 있다고 이 대표는 강조했다. 이 대표는 "AI 어시스턴트를 넘어 자율적으로 업무를 수행하는 AI 에이전트 시대가 본격적으로 열리고 있다"면서 "AI 에이전트가 업무 현장에 도입되면 기업은 효율성과 속도에서 전례 없는 혁신을 경험하게 될 것"이라고 강조했다.

이 대표는 출장을 위한 항공권 예약을 사례로 들며 "AI 에이전트는 단 한 번의 요청만으로 개인 일정, 선호도, 과거 이용 내역을 분석해 최적의 항공편을 찾고 예약까지 완료할 수 있다"고 설명했다.

삼성SDS는 삼성 클라우드 플랫폼(SCP)을 기반으로 다양한 언어모델과 기업 시스템을 연결하는 생성형 AI 플랫폼 '패브릭스', 협업 솔루션에 적용된 생성형 AI 서비스 '브리티 코파일럿', 업무 프로세스 자동화를 위한 '브리티 오토메이션' 등 서비스를 제공하고 있다. 이들 서비스를 통해 AI 기술을 구현하고 운영하기 위해 필요한 모든 구성요소와 서비스를 포괄하는 'AI 풀스택'을 제공한다는 포부다.

삼성SDS는 패브릭스를 통해 AI 에이전트를 쉽게 제작하고 업무에 활용할 수 있다고 강조했다. 패브릭스는 거대언어모델(LLM)이 외부 데이터와 시스템을 활용할 수 있도록 돕는 프로토콜(규약)인 MCP(Model Context Protocol)와 여러 AI 에이전트 간 협업을 위한 프로토콜인 A2A(Agent-to-Agent) 기술을 지원한다. 에이전트 간 협업을 지원하는 기술을 통해 기업의 업무를 지원할 수 있다는 설명이다.

브리티 코파일럿은 개인 업무를 위한 '퍼스널(개인) 에이전트'로서의 역할이 제시됐다. 이 서비스는 실시간 업무 데이터를 활용하는 데 더해 사용자와의 상호작용을 통해 '나를 가장 잘 아는 AI 업무비서' 역할을 한다. 구체적으로 ▲영상회의 중 다국어를 실시간으로 통·번역하는 인터프리팅 에이전트 ▲주요 일정과 할 일을 알려주는 브리핑 에이전트 ▲업무 맥락에 맞는 지식을 추천하는 큐레이팅 에이전트 ▲부재 중 업무 문의에 자동 답변하는 앤서링 에이전트 ▲이동 중 음성 명령으로 업무를 처리하는 보이스 에이전트 등 기능을 제공한다.

업무 자동화를 위한 브리티 오토메이션의 경우 기존 '브리티 오토메이션 봇(Bot)'에서 나아가 에이전틱 봇(Agentic Bot)으로 발전시켜 단순 반복 업무와 같은 정형화된 업무만 아니라 데이터나 사용자 인터페이스(UI)가 변화하는 업무 시나리오도 자동화할 수 있는 기술을 선보일 예정이다.

이날 행사에서는 생성형 AI, 클라우드, AI 기반 데이터 분석, 엔터프라이즈 솔루션 등 삼성SDS의 대표 서비스와 제조, 금융 등 다양한 업종의 디지털 전환 사례가 공유됐다. 특히 행정안전부의 범정부 AX 혁신 추진 사례와 고용노동부의 민관협력형 클라우드 기반 근로감독관 AI 지원시스템 등 공공 부문의 사례도 공유됐다.

삼성SDS의 생성형 AI 서비스 체험 프로그램과 솔루션 파트너사, 삼성SDS 자회사(멀티캠퍼스, 미라콤아이앤씨, 에스코어, 시큐아이, 엠로)의 전시부스도 마련됐다.

피터 플루임 SAP 엔터프라이즈 클라우드 서비스 총괄과 델 테크놀로지스의 마이클 델 회장은 기조연설을 통해 삼성SDS와의 파트너십과 협업 사례를 소개했다. 플루임 총괄은 "삼성SDS의 안전하고 효율적인 데이터센터를 통해 SAP S/4HANA 프라이빗 클라우드를 제공하며, 그 외 삼성SDS가 제공하는 다양한 서비스를 이용할 수 있다"고 말했다.

이날 기조연설에는 전직 바둑 기사인 이세돌 울산과학기술원(UNIST) 특임교수가 나서기도 했다. 그는 2016년 구글 딥마인드가 개발한 바둑 AI '알파고'와 대국을 벌여 1대 4로 패배했다.

이 특임교수는 "알파고와 대결해 패배한 것도 충격적이었지만, 알파고의 대국이 (프로 기사들보다) 더 자연스럽고 창의적이라는 게 더 충격적이었다"면서 "(AI는) 인간이 가진 고정관념이 없어 더 창의적이고 자연스러운데, 이런 부분에서 우리가 AI와 협업해야 하지 않나 싶다"고 말했다.

11일 오전 서울 강남구 코엑스에서 열린 연례 고객 초청 콘퍼런스 '리얼 서밋(REAL Summit) 2025' 기조연설 후 기자간담회가 진행되고 있다. 송해구 솔루션사업부장, 이준희 대표이사, 이호준 클라우드사업부장(왼쪽부터). 삼성SDS 제공

한편, 이준희 대표는 기조연설에 이어 진행된 기자간담회에서 국가AI컴퓨팅센터 사업에 참여할 의지가 있음을 내비쳤다. 이 대표는 "현재 국가AI컴퓨팅센터 사업 참여를 적극 검토 중"이라며 "정부가 추구하는 AI 3대 강국 도약에 기여할 수 있는 부분이 있다고 생각한다"고 말했다.

삼성SDS의 풀스택 AI 전략이 가진 타사와의 차별점에 대해서는 "풀스택 AI는 기술력에 더해 고객사들의 특별한 상황에 대한 이해가 중요하다"면서 "그동안 많은 고객사들과 일하면서 갖춘 개별 기업과 업종에 대한 이해도가 강점"이라고 강조했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



