18개월 전 귀국했지만 '일본 사는 척'…논란 계속되자 유튜버 공식 사과

日 거주 강조했지만 1년 반 전 한국 귀국

가벼운 해명 비판 커지자 삭제 후 재차 사과

일본 생활 관련 콘텐츠로 인기를 얻은 유튜버 '도쿄규짱'이 실제로는 일본에 거주하지 않은 채 영상을 제작해온 사실이 드러나 논란이 일자 사과에 나섰다.

일본에 거주 생활 콘텐츠로 인기를 끈 유튜버가 1년반 전 한국에 귀국한 것이 알려져 논란이 일자 사과했다.

도쿄규짱은 10일 자신의 유튜브 채널에 '진심으로 죄송합니다'라는 제목의 영상을 올리며 "저를 믿고 영상을 시청해 주신 분들께 실망을 드렸다. 부족한 판단으로 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 말했다. 이는 이틀 전 올린 1차 해명 영상에 이어 두 번째 사과다.

앞서 그는 일본에서 10년간 생활하며 워킹홀리데이·학생·취업 비자를 통해 거주해왔다고 소개했다. 일본 체류 경험을 내세워 도쿄 가이드북 전자책을 판매하고 가장 최근에 올린 영상도 '모두가 반대했던 일본에서의 10년간의 스토리'였다.

그러나 실제로는 약 1년6개월 전 한국으로 돌아온 뒤 관광객 자격으로 일본을 오가며 콘텐츠를 촬영해왔다는 사실이 알려져 논란이 일었다. 그는 "비자 신청에 실패해 한국으로 돌아왔지만 그 사실을 알리는 게 두려워 숨겼다"며 "일본이 제 정체성이라고 생각해 일본이 아닌 것들은 철저히 감춰왔다"고 털어놨다.

1차 해명 당시 그는 "일본에 갈 때마다 여러 개 영상을 찍어 올렸다"며 한국에 머물면서도 '일본 현지인 시선'을 유지했다고 시인했다. 그러나 가벼운 말투와 책임을 회피하는 듯한 태도로 비판이 커지자 영상을 삭제한 뒤 2차 영상에서 "가벼운 태도에 대해서도 죄송하다. 앞으로 더 투명하게 제 상황을 공유하겠다"고 재차 사과했다.

해당 사실이 드러나면서 일부 시청자들 사이에서는 '구독자 기만'이라며 가이드북 환불을 요구하는 등 불만을 드러내고 있다.





