취업을 원하면 '대구 내일 공동채용박람회'로 오세요…중소기업 25곳 100명 채용

대구 중구(구청장 류규하)는 오는 17일 오후 2시부터 대구시내 우리들병원 17층에서 '2025 대구 내일(My Job) 공동채용박람회'를 개최한다.

이번 박람회는 대구 중구청을 비롯해 소상공인시장진흥공단 대구경북지역본부, 노사발전재단 대구중장년내일센터, 대구고용복지플러스센터, 대구남부여성새로일하기센터, 대구창조경제혁신센터, 대구지방보훈청 제대군인지원센터, 대구보건대학교 등 관계기관이 공동 주관하며, 구직자에게는 폭넓은 취업 기회를, 구인 기업에는 우수 인재 채용 기회를 제공하는 현장 맞춤형 채용의 장이다.

대구 내일 공동채용박람회 포스터 AD 원본보기 아이콘

채용 분야는 △물류지원 △운수업 △경비·청소 △시설관리 △간호조무사 △요양보호사 등으로, 우리요양원과 (주)와이앤피 등 지역 중소기업 25곳이 참여해 100여명을 현장 면접을 통해 채용할 예정이다.

또한 협력 기관 부스를 통해 소상공인, 중·장년, 여성, 청년 등 다양한 계층을 위한 취업 상담, 직업교육, 일자리 정보 제공이 이루어지며, 증명사진 무료 촬영과 취업 컨설팅 등 부대행사도 운영된다.

행사 참여를 희망하는 구직자는 사전 신청 또는 행사 당일 이력서와 신분증을 지참해 방문하면 된다.

류규하 대구 중구청장은 "이번 채용박람회가 청년, 중장년, 여성 등 다양한 계층의 구직자에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 주민 맞춤형 일자리 정책을 통해 안정적인 고용 창출에 최선을 다하겠다"고 말했다.





