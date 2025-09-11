본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

오로라에너지리서치, 금융권과 "한국 전력망 한계와 시장 변화' 행사 개최

강희종에너지 스페셜리스트

입력2025.09.11 11:21

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
오로라에너지리서치, 금융권과 "한국 전력망 한계와 시장 변화' 행사 개최
AD
원본보기 아이콘

글로벌 전력 시장 및 전력망 데이터 분석 기업인 오로라에너지리서치(Aurora Energy Research)는 오는 17일 오전 9시 웨스틴조선 서울호텔에서 '재생에너지로의 전진:한국의 전력망 한계와 시장 변화'를 주제로 행사를 개최한다고 밝혔다.


신한은행, 하나은행과 공동 주최하는 이번 행사는 국내 발전사, 개발사, 투자자 등 80여명이 참석할 예정이다.

'한국 전력 시장 및 정책 동향, 주요 리스크 분석'과 '한국 계통 변화 및 출력 제어 리스크'에 대한 주제 발표에 이어 '한국 프로젝트 파이낸스 시장의 기회와 도전'을 주제로 패널 토론이 있을 예정이다.


ING, 도이치뱅크, 소시에테제네랄 등 글로벌 금융기관에서도 패널리스트로 참여할 예정이다.


오로라에너지리서치는 "최근 한국 재생에너지 시장은 새 정부 출범과 함께 다시 활기를 띠고 있으며 정책 방향, 계통 제약, 출력제어 리스크 등에 대한 논의가 점점 더 중요해지고 있다"며 "국내외 주요 전력 시장 관계자들과 인사이트를 나누는 자리가 될 것"이라고 말했다.




강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난 '2000원' 꿀템 "다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"다이소에 있다면 무조건 사야"…SNS서 난리난 '2000원' 꿀템

"열 받아서 테슬라 주문 취소"…한국인 구금에 뿔난 고객 '복수 인증'

'트럼프 지지' 청년 활동가美대학 행사서 암살…트럼프 "애도"

이달 10일까지 수출 3.8%↑…대미 수출은 8.2% 줄어

새로운 이슈 보기