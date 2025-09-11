본문 바로가기
LG전자 물과학연구소, 美 ERA 국제 분석숙련도 평가서 ‘최우수기관’ 인증

정진기자

입력2025.09.11 11:20

시계아이콘00분 45초 소요
- 美 ERA 숙련도 평가 24개 항목, 英 FAPAS 2개 항목 인증 획득하며 세계 수준 분석 역량 입증
- 납, 비소, 클로로포름, 불소 등 24개 시험 모두 ‘만족’…정수기 보유고객에 ‘수질 분석 서비스’ 제공

LG전자 물과학연구소

LG전자 물과학연구소

LG전자 물과학연구소가 미국 환경자원협회(ERA·Environmental Resource Associates) 주관 '2025 국제 분석숙련도 평가'에서 '최우수기관(Laboratory of Excellence)' 인증을 획득했다.


1977년 설립된 ERA는 미국 환경보호청(EPA)과 국제표준화기구(ISO/IEC)로부터 인증 받은 세계적인 시험평가기관이다. ERA의 국제 숙련도 평가는 △수질 △먹는 물 △수질 미생물 △잔류성 오염물질 △토양 △대기 6개 영역으로 매년 실시되며, 전 세계 80여 개국, 6000여 개 연구소가 참가하고 있다.

LG전자 퓨리케어 음성인식 정수기(모델명 WD524VH)

LG전자 퓨리케어 음성인식 정수기(모델명 WD524VH)

LG전자는 올해 ERA 국제 숙련도 '먹는 물' 영역 평가에서 24개 항목 평가를 통과했다. 기본 17개 항목에서 평가 신청 항목을 늘려 납, 비소, 클로로포름 등 인체에 해로운 중금속을 비롯해 수돗물의 경도를 좌우하는 칼슘, 마그네슘, 불소 등까지 총 24개 항목의 측정·분석 시험에서 모두 '만족' 판정을 받았다.

이와 함께, LG전자는 영국 환경식품농림부가 주관하는 식품 분석숙련도 평가(FAPAS·Food Analysis Performance Assessment Scheme)에서도 총대장균군, 대장균 2개 항목 적합 판정을 획득, 위생 측면에서도 뛰어난 분석평가 역량을 입증했다. FAPAS는 유럽연합(EU) 및 전 세계 식품안전 규제 기관들로부터 인정받는 국제시험평가 프로그램이다.


한편, LG전자는 물과학연구소는 전문 분석 역량과 검증 데이터를 보유, 2015년 KOLAS 국제공인시험기관 지위를 인정받았다. LG 정수기 보유 고객들이 가정이나 사무실 등에서 매일 마시는 물의 수질을 과학적으로 측정해볼 수 있도록 '수질 분석 서비스'를 상시 제공하고 있다. 정수기 수질 분석 상담 서비스는 LGE닷컴에서 '수질 분석', '물 검사', '물 분석' 등 키워드로 검색해 신청하거나 '고객 지원' 메뉴 및 전화 상담을 통해 손쉽게 받을 수 있다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
