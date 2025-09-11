살기 좋은 도시 1위 양주시, ‘양주 백석 모아엘가 그랑데' 주목

- ‘정주 경쟁력’ 서울 제치고 1위 차지한 양주시, 인구 모여들어

- 품질만족대상 수상작 ‘양주 백석 모아엘가 그랑데' 관심 ‘쑥’

경기도 양주시가 살기 좋은 도시 1위로 선정되면서 해당 지역 공급 단지에도 관심이 모이는 분위기다.

한국경영학회와 산업정책연구원(IPS)이 공동 연구한 '도시 경쟁력 평가'에 따르면, '얼마나 살기 좋은가'를 나타내는 '정주 경쟁력'에 집중한 결과, 전국 85개 도시 중 양주시가 1위를 차지한 것으로 나타났다. 세종시가 2위, 화성시가 3위로 뒤를 이었으며, 경기도가 서울을 앞선 결과라는 점을 주목할 만하다.

양주시는 지난해 통계청이 발표한 인구주택총조사에서 인구증가율 전국 1위, 출산율 전국 3위를 찍은 곳이기도 하다. 행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면, 올해 8월 기준 양주시 총인구수는 29만4082명으로 30만명 돌파를 눈앞에 두고 있다.

이런 가운데, 모아건설산업㈜과 ㈜모아주택산업이 공급하는 '양주 백석 모아엘가 그랑데'가 양주시에 들어서 주목을 받고 있다. 양주시의 위상이 높아지고 있는 만큼 우수한 정주여건을 누릴 것이 기대되기 때문이다.

'양주 백석 모아엘가 그랑데'는 경기도 양주시 백석읍 복지리 일원에 위치하며, 9개 동, 전용면적 84㎡, 총 929가구로 조성된다.

해당 단지는 조선일보에서 주관하는 '2025 소비자가 선정한 품질만족대상'에서 아파트 부문 대상작으로 선정된 곳이기도 하다. '품질만족대상'은 제품 및 서비스 인지도, 구매 실적, 선호도, 만족도에 대한 소비자 직접 평가와 제품 및 서비스 성과, 고객 중시 성과에 대한 전문 심사위원단의 엄격한 심사를 통해 최종 선발되는 공정성과 신뢰도 높은 시상이다.

㈜모아주택산업은 '모아엘가 그랑데'를 통해 2022년, 2023년에 이어 세 번째 수상을 이뤄내며 브랜드 가치를 더욱 공고히 하는 모습이다.

㈜모아주택산업은 "좋은 집으로 삶의 질을 높이겠다"는 목표 아래 끊임없는 연구와 혁신을 통해 내실 있는 성장을 거듭하고 있다. 이러한 철학으로 실현해 온 아파트 브랜드 '모아엘가'는 실제 입주민이 만족하고 추천하는 브랜드로 자리매김하고 있다.

2019년 한 단계 도약해 론칭한 프리미엄 브랜드 '모아엘가 그랑데'는 주거 공간 그 이상의 하이엔드 라이프를 제공하며 업계 주목을 받고 있다. '그랑데'는 스페인어로 웅장한, 웅대한, 고귀한이라는 뜻이다. '모아엘가 그랑데'는 고객의 높아진 눈높이와 다양한 삶의 형태를 충족하는 설계 및 시공으로 명품 주거공간를 선사할 뿐 아니라 자부심과 품격까지 높여준다.

이번 수상작인 '양주 백석 모아엘가 그랑데' 역시 '모아엘가 그랑데' 브랜드에 걸맞은 상품성이 돋보인단 평이다. 단지는 백석지구의 스카이라인을 바꿀 최고 28층 높이로 조성된다. 전 세대 남향 위주 배치와 5Bay, 판상형(일부) 설계로 채광과 통풍을 극대화했다. 내부에는 공간 활용도가 높은 알파룸(일부 세대)과 드레스룸, 팬트리 등 넉넉한 수납공간을 확보했으며, 최고급 마감재 시공으로 공간의 품격을 더했다.

쾌적한 단지 환경을 위해 주차장은 지하로 내리고 지상에는 중앙광장, 어린이놀이터 등을 마련한 공원형 아파트로 조성된다. 골프연습장, 피트니스센터, 작은도서관 어린이집, 경로당 등 입주민을 위한 대규모 커뮤니티 시설도 마련된다. 아울러 홈IoT 시스템 도입으로 수준 높은 라이프 스타일을 제공할 계획이다.

이처럼 양주시의 우수한 정주여건과, '모아엘가 그랑데'의 브랜드 상품성을 모두 갖춘 '양주 백석 모아엘가 그랑데'는 현재 선착순 동·호지정 계약을 진행 중이다. 주변 시세 대비 합리적인 분양가로 공급되며, 다양한 금융혜택을 마련해 계약금 500만원이면 내 집 마련이 가능하다는 점이 특징이다.

한편, ㈜모아주택산업은 지난 8월 양주시로부터 표창장을 수여받은 바 있다. '시민과 함께 도약하는 양주' 실현을 위한 시정에 적극 동참했을 뿐만 아니라, 남다른 봉사정신으로 이웃사랑을 실천한 공로가 인정된 것이다.

'양주 백석 모아엘가 그랑데'에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지 또는 주택전시관 방문을 통해 확인 가능하며, 주택전시관은 경기도 의정부시 민락동에 위치한다.





