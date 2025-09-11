삼성자산, KODEX ETF 순자산 90조 돌파

올해 6월 순자산 80조 돌파 이후 79일 만에 10조 증가

국내 1위 자산운용사 삼성자산운용의 'KODEX' 상장지수펀드(ETF)가 업계 최초로 순자산 90조원을 돌파했다.

삼성자산운용은 KODEX ETF 순자산이 올해 6월 80조원을 넘어선 이후 79일 만에 90조원을 돌파했다고 11일 밝혔다.

KODEX가 운용하는 ETF 상품은 총 220개로, ETF 시장 점유율 38.3%를 차지하고 있다. KODEX의 빠른 성장세는 특정군에 치우치지 않고 다양한 투자 테마와 전략을 담은 상품이 고르게 성장했다는 점에서 의미가 크다. 시장 조정을 경계하는 투자자 수요가 늘면서 국내 채권형 상품과 파킹형 상품으로 자금 유입이 두드러졌다.

KODEX 미국 대표지수 2종의 순자산이 빠르게 증가했다. KODEX ETF의 80조원을 돌파한 지난 6월24일부터 KODEX 미국S&P500은 7351억원, KODEX 미국나스닥100은 5458억원 늘었다. KODEX 미국 S&P500은 상장 이후 4년 4개월여 만에 순자산 5조원을 돌파해, 미국 대표지수 2종의 순자산은 8조원에 달한다.

증시 변동성을 헤지하려는 투자자의 채권형 상품 매수도 두드러졌다. 6월 순자산 80조원 돌파한 이후 KODEX 머니마켓액티브의 순자산은 1조6090억원 성장했다. 국내 대표 초단기형 ETF로서의 입지를 다졌다. KODEX CD금리액티브(3594억원 증가), KODEX CD1년금리플러스(1754억원 증가) 등 파킹형 상품도 꾸준하게 사랑받고 있다.

금리 인하 국면에 대비하는 수요에 힘입어 ▲KODEX 26-12회사채(AA-이상)액티브 ▲KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 ▲KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 등과 같은 일반 채권형 상품도 성장했다. 최근 미국 기준금리 인하에 대한 기대감이 높아지며 KODEX 미국30년국채액티브(H)는 1641억원 증가했다. 삼성자산운용은 금리 인하 사이클에 대비해 지난 8월 KODEX 미국10년국채액티브를 선보이며 미국 국채 라인업을 완성했다.

투자자 수요가 확실한 테마형 상품도 좋은 성과를 거두었다. AI 전력 수요 증가 기대감에 KODEX 미국AI전력핵심인프라는 4732억원 증가했다. KODEX AI전력핵심설비와 KODEX 2차전지 등도 순자산이 커지고 있다. 올해 7월 상장한 KODEX K방산TOP10과 지난달 상장한 KODEX 금융고배당TOP10 등은 단기간에 높은 성장세를 보였다.

삼성자산운용 KODEX는 현재 220개 ETF를 운용 중이며, 단일 국가 기준으로는 미국 자산운용사 아이쉐어즈(iShares), SPDR, 인베스코(Invesco)에 이어 4위에 해당한다.

박명제 삼성자산운용 ETF사업부문장은 "변동성이 큰 시장 환경 속에서 다양한 투자자를 위해 최적의 솔루션을 드릴 수 있는 상품개발에 노력한 결과 KODEX가 국내 최초로 순자산 90조원이란 결실을 맞이했다"고 말했다. 이어 "앞으로도 단순 상품 상장에 그치지 않고 지속적인 투자자들이 상품을 더 잘 이해하고 활용할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 제공하겠다"고 덧붙였다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



