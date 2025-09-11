보령, 국내최대 페니실린 생산기지 증축…필수의약품 공급망 강화

생산능력 2배 이상 확대

혁신제조공정 도입으로 생산성·품질 일관성 높여

경구용 페니실린계 항생제는 식품의약품안전처가 2023년 국가필수의약품으로 지정한 약품으로, 코로나19 팬데믹 이후 공급망 우려가 계속 제기돼 왔던 품목이다.

보령은 기존에도 국내 수탁공급 물량의 60% 이상을 담당하며 국내 최대 경구용 페니실린 제조 거점 역할을 해왔다. 이번 증설로 생산시설은 연면적 기준 2777㎡에서 4364㎡(약 1320평) 수준으로 50% 이상 늘어나며, 연간 생산능력은 기존 대비 2배 이상 확대된다. 이를 통해 국가필수의약품 공급 안정성을 한층 강화하게 된다.

신규 페니실린 시설은 글로벌 규제 기준에 부합하는 설비와 품질관리 체계를 갖춰 국내외 최고 수준의 제품을 생산할 수 있다고 회사 측은 강조했다. 보령 관계자는 "이번 증설에는 포장 공정 자동화를 비롯해 디지털 전환 요소와 공정혁신 개념이 반영된 시스템이 도입된다"며 "이를 통해 작업자의 부담을 줄이고 생산성과 품질 일관성을 동시에 높여 국민 건강을 지키는 필수의약품을 안정적으로 공급할 수 있는 기반을 마련하게 될 것"이라고 설명했다.

보령은 증설을 통해 코로나19 팬데믹 시기 공급 부족 이슈와 같은 긴급 상황에서도 안정적으로 페니실린 공급을 이어갈 수 있는 기반을 마련한다는 계획이다. 생산 역량이 늘어나면 원료 수급 협상력이 강화되고 수급처를 다각화하는 만큼 계절성·유행성 질환 등 수요 변동에도 유연하게 대응할 수 있는 구조를 갖추게 된다.

박경숙 보령 생산품질부문장은 "필수의약품 생산시설은 국민 생명과 직결되는 사회적 인프라"라며 "안산캠퍼스 설비 투자는 국민 건강을 지키는 안정적인 공급망을 강화하고 어떤 상황에서도 중단 없이 의약품을 생산·공급할 수 있는 지속가능한 체계를 마련하는 계기가 될 것"이라고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



