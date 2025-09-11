두산스코다파워, 체코 원전 발전기 교체 수주…3000억원대 규모

체코전력공사 테믈린 원전 1·2호기 대상

발전기 공급에 더해 15년 장기서비스 포함

국제 경쟁입찰서 성과…"유럽시장 교두보"

두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 62,250 전일대비 350 등락률 -0.56% 거래량 656,125 전일가 62,600 2025.09.11 09:00 기준 관련기사 금리 인하 기대감에 힘받는 바이오·헬스케어...기회 제대로 살리려면"8월 수익률 6.5%" 서학개미 웃었다…구매 1위는 엔비디아코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close 가 체코 원전 현대화 프로젝트에서 굵직한 성과를 거뒀다. 자회사 두산스코다파워가 체코 최대 에너지 기업 체코전력공사(CEZ)와 테믈린 원전 1·2호기 발전기 교체 사업 계약을 따낸 것이다. 계약 규모는 총 3000억원대에 달한다.

두산에너빌리티 체코 자회사 두산스코다파워는 발전기와 보조기기 공급, 교체 공사 및 준공 후 15년 장기 유지보수가 포함된 원전 발전기 교체 사업을 수주했다고 11일 밝혔다. 10일(현지시간) 체코 프라하 CEZ 본사에서 열린 계약 체결식에는 다니엘 베네쉬 CEZ 최고경영자, 손승우 두산에너빌리티 파워서비스 비즈니스그룹장, 임영기 두산스코다파워 법인장 등이 참석했다.

다니엘 베네쉬 CEZ 최고경영자(왼쪽)과 손승우 두산에너빌리티 파워서비스 비즈니스그룹장이 10일(현지 시간) 체코 프라하 CEZ 본사에서 열린 테믈린 원전 1·2호기 발전기 교체 사업 계약 체결식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 두산에너빌리티 AD 원본보기 아이콘

체코 남보헤미아주에 위치한 테믈린 원전은 각 1125㎿급 2기 규모 상업운전 원전이다. CEZ는 최소 60년 이상 장기 운영을 목표로 단계적 현대화 사업을 추진 중이며, 이번 계약도 그 일환이다.

손승우 그룹장은 "이번 수주는 지난해 두산스코다파워에 발전기 생산 기술 이전 계획을 발표한 이후 첫 성과"라며 "국제 경쟁입찰에서 확인된 '팀두산(Team Doosan)'의 원전 사업 경쟁력을 기반으로 글로벌 시장에서 기회를 넓혀가겠다"고 강조했다.

두산에너빌리티는 지난해 두산스코다파워의 발전기 자체 생산 역량 확보를 위한 투자 및 기술 이전 계획을 밝힌 바 있다. 이어 지난 2월에는 두산스코다파워가 체코 프라하 증권거래소에 발전 기자재 기업 중 처음으로 상장, 현지 시장 내 입지를 강화했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>