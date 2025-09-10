본문 바로가기
대구 초등생 노린 '짜장면 유인'…60대 남성 덜미

영남취재본부 권병건기자

입력2025.09.10 20:57

길거리서 접근했으나 미수 그쳐
CCTV 추적해 3시간 만에 검거

대구 도심 한복판에서 초등학생을 유인하려 한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 최근 제주에서 발생한 아동 유괴 사건에 이어 또다시 유사 범행이 시도되면서 학부모들의 불안감이 증폭되고 있다.

대구 서부경찰서는 10일 오후 7시께 미성년자 유인 미수 혐의로 60대 남성 A씨를 검거했다고 밝혔다.


A씨는 이날 오후 1시께 서구 평리동 시장 인근 길거리에서 초등학생 B 양에게 다가가 "짜장면을 먹으러 가자"며 유인하려 했으나 아이가 거부해 미수에 그쳤다.

신고는 사건 발생 약 3시간 뒤 피해 아동의 모친을 통해 접수됐다. 경찰은 즉각 수사에 착수해 인근 폐쇄회로(CC)TV를 확보, 용의자를 특정하고 추적 끝에 체포에 성공했다.


경찰 관계자는 "아이와 보호자가 신속히 신고해 추가 피해를 막을 수 있었다"며 "정확한 범행 동기와 전후 정황을 조사하고 있다"고 전했다.


지역 사회에서는 잇따른 아동 대상 유인 시도에 "학교 주변 안전망 강화와 제도적 보완이 시급하다"는 우려의 목소리가 커지고 있다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

