제임스 김 암참 대표 "블록체인은 혁신의 촉매제…韓에도 특별한 기회"

암참, 서울 삼성동서 '블록체인 세미나'

"韓, 변화 선도할 기회…암참도 적극 지원"

제임스 김 주한미국상공회의소(암참) 회장 겸 대표이사는 10일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 열린 '2025 블록체인 세미나'에서 블록체인에 대해 "단순한 기술을 넘어 자본의 흐름, 금융 시스템, 경제 성장 방식을 근본적으로 바꾸는 혁신의 촉매제"라고 강조했다.

제임스 김 주한미국상공회의소(암참) 회장 겸 대표이사는 10일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 열린 '2025 블록체인 세미나'에서 발언하고 있다. 암참 제공 AD 원본보기 아이콘

이어 "지금 이 중요한 시점에서 한국은 변화를 선도할 특별한 기회를 맞고 있다"면서 "암참은 한·미 양국을 잇는 가교로서 디지털 금융 발전과 지속 가능한 성장을 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

이날 암참은 세미나를 열어 블록체인의 혁신이 불러올 금융 질서 변화와 우리나라의 대응 전략을 집중적으로 논의했다. 글로벌 기업, 금융기관, 글로벌 테크 기업 관계자 등 70여 명이 세미나에 참석해 디지털 자산, 스테이블코인, 토큰화 자산, 차세대 결제 시스템 등 글로벌 금융시장의 핵심 이슈를 폭넓게 다뤘다.

김 대표는 "디지털 자산과 블록체인을 포함한 핵심 기술 경쟁력 강화를 강조하는 트럼프 행정부의 정책 기조와도 맞닿아 있다"며 "정책적 기반과 정부·산업계의 긴밀한 협력이 뒷받침된다면 한국은 외국인 투자를 확대하고 금융 인프라를 고도화해 아시아 디지털 금융 허브로 도약할 수 있을 것"이라고 강조했다. "암참은 앞으로도 글로벌 전문성과 한국의 혁신 역량을 연결하는 대화의 장을 지속적으로 마련해 나가겠다"고도 덧붙였다.

참석자들은 한목소리로 우리나라가 블록체인을 기반으로 외국인 직접투자를 확대하고 금융 인프라를 고도화해 아시아 디지털 금융 허브로 도약할 수 있는 중요한 전환점에 서 있다는 점을 강조했다.

오경수 두나무 대표와 제이 빅스 주한미국대사관 상무참사관은 축사를 통해 미래 금융 생태계 조성을 위해 정부와 민간의 긴밀한 협력이 필요하다는 점을 강조했다. 오 대표는 "전통 금융과 디지털 자산이 만나는 변화의 중심에서 한국이 '아시아의 디지털 자산 수도'가 되기 위해선 한·미 양국의 디지털 금융 정책이 같은 방향을 향하고 혁신 디지털 금융 서비스 기업들의 교류가 더 활발해져야 한다"며 "앞으로도 암참을 비롯한 국내·외 기업, 기관, 학계와 함께 책임 있는 혁신을 구현하고, 투명한 디지털 금융 생태계 조성에 기여하겠다"고 덧붙였다.

기조연설자로 나선 레이팅스 진 팡 무디스 아태지역 국가신용등급 부대표는 "정부 참여 확대와 규제 체계 개선이 맞물리면서 디지털 자산은 그 어느 때보다 큰 성장 잠재력을 지니고 있다"며 "이러한 추세는 전통 금융 기관과 디지털 네이티브 기업 모두의 토큰화 관심을 높이는 동력이 되고 있다"고 진단했다.

이후 세션에선 트리시 터너 전 미국 국세청(IRS) 디지털 자산 총괄, 암호화폐 거래 플랫폼 '팍소스'의 폴 밴시스 글로벌 엔터프라이즈 성장 총괄과 산드라 로 글로벌 블록체인 비즈니스 협의회(GBBC) 대표가 각각 연단에 올라 규제 환경, 스테이블코인과 토큰화 자산의 기회와 과제, 글로벌 블록체인 도입 현황 등을 다뤘다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



