지엔엠라이프 ‘비타푸드 아시아 2025 참가’… 글로벌 진출 확대

국내 대표 헬스케어 전문 브랜드 'GNM자연의품격'을 운영하고 있는 ㈜지엔엠라이프가 오는 17일부터 19일까지 3일간 태국 방콕에서 개최되는 '비타푸드 아시아 2025(Vitafoods Asia 2025)'에 참가한다고 11일 전했다.

비타푸드 아시아는 아시아·태평양 지역 최대 규모의 건강기능식품 전문 박람회로, 글로벌 트렌드와 최신 기술을 한눈에 조망할 수 있는 권위 있는 행사다. 전년도 기준 세계 80개국에서 550여 개 업체가 참가했으며, 1만 3천여 명의 업계 전문가들이 참관했다.

㈜지엔엠라이프는 이번 박람회에서 지난해 대비 대폭 확장된 전시 부스를 운영하며, 동남아시아 시장을 겨냥한 본격적인 해외 진출 전략을 공개할 예정이다. 특히 회사가 보유한 차별화된 제품 포트폴리오와 기술력, 그리고 다양한 기능성 원료를 집중 부각시켜 글로벌 시장에서의 경쟁 우위를 입증한다는 계획이다.

전시장에서는 하루 한 판으로 종합적인 건강 케어가 가능한 '올인원 멀티팩' 라인을 필두로, 동남아시아 시장 특성과 소비자 니즈를 고려한 이너뷰티 제품도 다채롭게 선보일 예정이다.

GNM자연의품격 관계자는 "지난해에 이어 2년 연속 비타푸드 아시아에 참가하게 되어 매우 의미가 깊다"며, "이번 박람회를 통해 글로벌 헬스케어 전문 기업들과 업계 관계자들을 직접 만나 대한민국을 대표하는 건강기능식품 기업의 우수성과 기술력, 그리고 브랜드 위상을 널리 알릴 수 있는 절호의 기회가 될 것"이라고 밝혔다.

또한, "단순한 제품 홍보를 넘어 신규 거래처 발굴과 전략적 파트너십 구축을 통해 대한민국을 넘어 글로벌 건강기능식품 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하는 전환점이 될 것으로 기대한다"며, "특히 동남아시아는 경제성장과 함께 건강에 대한 관심이 급속히 높아지는 유망 시장으로, 자사의 차별화된 제품력을 통해 올인원 종합 건강 솔루션 브랜드로서 현지 시장에서의 성공적인 안착을 도모할 계획"이라고 강조했다.

한편 ㈜지엔엠라이프 대표이사는 '제34회 대한민국 중소기업인대회 유통·서비스 부문'에서 대통령 표창을 수상했으며, 헬스케어 전문 브랜드 'GNM자연의품격'은 건강기능식품 부문 대한민국 대표브랜드 대상으로 선정된 바 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>