한기대 김도연 학생, 한국진공학회 학부생 포스터 발표상 수상

SnO2 나노로드 기반 가스센서 연구로 학술적 성과 인정받아

한국기술교육대학교 에너지신소재화학공학부 김도연 학생이 한국진공학회 하계 학술대회에서 '학부생 포스터 발표상'을 수상했다.

나노 소재 기반 아세톤 가스 센서 연구가 높은 평가를 받으며 학부 수업 실험이 실제 연구 성과로 이어졌다.

한기대는 에너지신소재화학공학부 김도연 학생이 지난달 20~23일 제주 휘닉스 아일랜드에서 열린 제69회 한국진공학회 하계 학술대회에서 학부생 포스터 발표상을 받았다고 10일 밝혔다.

김 학생은 'Mn2O3 촉매가 증착된 SnO2 나노로드 기반 아세톤 가스 센서 감지 특성 연구'라는 주제로 발표했다.

해당 연구는 전자 이동과 산소 흡착 특성을 분석해 고감도·고선택성 센서 구현 가능성을 입증했다는 평가를 받았다.

이번 성과는 2025학년도 1학기 개설된 '센서 소자 및 실습' 전공 수업 실험 데이터를 토대로 심영석 교수 지도를 받아 정리한 것이다.

김도연 학생은 "수업에서 진행한 실험이 연구 성과로 이어져 기쁘다"며 "앞으로 연구자의 꿈을 더욱 키워가겠다"고 밝혔다.

한편 이번 학회에는 국내외 연구자 800여 명이 참석해 최신 진공 기술 동향과 연구 성과를 공유했다.





