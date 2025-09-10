본문 바로가기
이노비즈협회 "한국형 디스커버리 제도, 실질 효과 기대"

최호경기자

입력2025.09.10 10:30

"中企 경쟁력 강화에 긍정적 변화"

이노비즈협회가 한국형 디스커버리 제도 도입에 환영의 뜻을 밝혔다.


이노비즈협회는 10일 논평을 내고 "한국형 디스커버리 제도는 기술 탈취나 지식재산 침해 등 기술혁신형 중소기업인 이노비즈기업에 특히 의미 있는 변화가 될 것"이라고 했다.

이노비즈협회 로고. 이노비즈협회

협회는 그간 증거 확보의 한계로 정당한 권리를 지키기 어려웠던 점을 들며 "유형의 기술뿐 아니라 데이터, 알고리즘, 인공지능(AI) 특허 등 무형자산 보호에도 실질적인 효과가 기대된다"고 했다. 이어 "AI 등 최신 기술을 활용한 자료 검토 시스템을 도입한다면, 제도의 실효성과 시대적 적합성도 더 높아질 것"이라고 조언했다.

제도 시행의 성과에 대해서는 낙관적으로 내다봤다. 협회는 "분쟁의 신속하고 공정한 해결, 연구·개발(R&D) 중심 중소기업 경쟁력 강화, 글로벌 시장에서의 신뢰 제고 등 긍정적 변화가 예상된다"고 했다. 그러면서 "나아가 이번 제도가 연구개발 등 미래 성장동력을 갖춘 혁신기업의 든든한 기반이 돼, 건전한 시장 질서와 기업 간 선의의 경쟁 촉진에도 기여하기를 바란다"고 당부했다.


끝으로 협회는 "이노비즈기업이 글로벌 기준에 맞는 보호와 성장을 동시에 이룰 수 있도록 AI 기반 자료 분석과 기술자산 보호 역량을 지속해서 강화할 것"이라며 "회원사와 함께 현장의 목소리를 정책에 적극적으로 반영해 나가겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
