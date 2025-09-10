[특징주]대주주 양도세 완화…증권주 오름세

대주주 양도세 기준 완화 기대감에 증권주가 상승세다.

10일 오전 10시2분 기준 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 241,000 전일대비 10,000 등락률 +4.33% 거래량 108,499 전일가 231,000 2025.09.10 10:42 기준 관련기사 양도세 대주주 기준 조정 기대감…증권株 강세키움증권, 거래 안정성 강화…"연내 IT에 300억 추가 투자"증권사 외화예수금 사상 최대…연간 수수료 수익만 2兆[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close 은 전날 대비 1만500원(4.55%) 오른 24만1500원에 거래됐다. 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 150,400 전일대비 8,900 등락률 +6.29% 거래량 280,163 전일가 141,500 2025.09.10 10:42 기준 관련기사 양도세 대주주 기준 조정 기대감…증권株 강세증권사 외화예수금 사상 최대…연간 수수료 수익만 2兆[클릭 e종목][특징주]'금리인하 기대감'…증권주, 동반 강세 전 종목 시세 보기 close (5.37%), 현대차증권 현대차증권 001500 | 코스피 증권정보 현재가 8,870 전일대비 290 등락률 +3.38% 거래량 148,479 전일가 8,580 2025.09.10 10:42 기준 관련기사 [특징주]'휴머노이드 액추에이터 특화' 로보티즈, 13%대 상승코스피 3200 뚫자 증권株 신바람, 줄줄이 신고가검찰, '홈플러스 사태' 김병주 MBK 회장 귀국길 압수수색 집행 전 종목 시세 보기 close (3.03%), LS증권 LS증권 078020 | 코스닥 증권정보 현재가 5,520 전일대비 170 등락률 +3.18% 거래량 299,591 전일가 5,350 2025.09.10 10:42 기준 관련기사 코스피 3200 뚫자 증권株 신바람, 줄줄이 신고가[특징주]'배당소득 분리과세 도입 기대감' 증권주 강세[특징주]'정책 수혜' 기대감…증권株 상승세 전 종목 시세 보기 close (2.80%), 신영증권 신영증권 001720 | 코스피 증권정보 현재가 148,600 전일대비 2,300 등락률 +1.57% 거래량 41,865 전일가 146,300 2025.09.10 10:42 기준 관련기사 신영證, 부모가 먼저 알아야 하는 자녀 경제 교육 '퓨처 웰스 아카데미' 개최[특징주]'대주주 기준 50억원 유지' 기대에 증권주 강세[특징주]기대 이하 '배당 분리 과세'…증권주 일제히 급락 전 종목 시세 보기 close (2.46%) 등도 상승세를 나타내고 있다.

전날 기획재정부의 대주주 양도세 기준 완화 검토 소식이 전해진 이후 증권업종 전반에 상승세가 이어지고 있는 모습이다.

이날 고연수 하나증권 연구원은 "전날 한국거래소 증권지수는 대주주 양도세 완화 검토 소식에 7.2% 급등했다. 특히 자사주 비중이 높은 종목들을 중심으로 주가가 급등했다"고 말했다.

그러면서 "이는 단순한 양도세 완화 기대를 넘어 배당소득 분리과세 법안 발의, 3차 상법개정안의 자사주 소각 의무화 방안 등이 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준) 재산정 가능성을 확대하고 있다"고 분석했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>