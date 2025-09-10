[클릭 e종목]"대한전선, 이제 시작…안정적 이익 개선 국면 진입"

한국투자증권은 10일 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 15,750 전일대비 340 등락률 +2.21% 거래량 267,741 전일가 15,410 2025.09.10 09:08 기준 관련기사 대한전선 前경영진, 분식회계 사건 D&O소송 패소[Invest&Law]투자금 부족, 반대매매 위기...연 4%대 최저금리로 당일 해결![클릭 e종목]"대한전선, 해저케이블 일괄도급 역량 확보" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 "미국과 유럽의 전력 인프라 개선 수요 증가에 힘입어 안정적인 이익 개선 국면에 진입했다"며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만9000원을 제시했다.

장남현 한국투자증권 연구원은 "대한전선의 수주 잔고가 2023년 1조7395억원에서 2025년 2분기 2조8907억원으로 66.2% 급증했다"며 "고수익성 프로젝트가 올해 하반기부터 매출로 인식되면서 영업이익 개선이 기대된다"고 밝혔다. 2025년 영업이익은 1219억원으로 전년 대비 5.9% 증가하고, 영업이익률은 3.3%로 전망했다.

이익 증가 속도는 내년부터 가속화될 것으로 예상했다. 2026년과 2027년 영업이익은 각각 1491억원과 1692억원으로, 각각 전년 대비 22.2%, 13.5% 증가할 것으로 내다봤다. 영업이익률은 3.8%, 4.0%에 이를 전망이다. 이에 따라 자기자본이익률(ROE)은 2026년 7.1%, 2027년 7.3%로 점진적 상승세를 보일 것으로 평가했다.

대한전선은 해저 케이블 사업 진출에 박차를 가하고 있다. 유럽에서 해상 전력망 연계 수요가 증가함에 따라 해저 케이블 1공장을 완공했고, 2공장 투자도 확정해 2027년 하반기 준공 후 2028년부터 본격 가동할 계획이다. 또한 해저케이블 포설선과 전문 시공업체 오션씨엔아이를 인수하며 생산부터 시공까지 전 과정을 수행하는 턴키(Turn-key) 역량을 확보했다.

대한전선은 2021년 호반그룹 인수 이후 2022년부터 수익성 개선이 본격화됐다. 2023년에도 영업이익률이 0.8%포인트 개선되는 긍정적 흐름을 이어가고 있다. 전날 기준 종가는 1만4840원이다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



