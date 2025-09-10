본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

[클릭 e종목]"대한전선, 이제 시작…안정적 이익 개선 국면 진입"

권현지기자

입력2025.09.10 08:29

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자증권은 10일 대한전선에 대해 "미국과 유럽의 전력 인프라 개선 수요 증가에 힘입어 안정적인 이익 개선 국면에 진입했다"며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만9000원을 제시했다.

장남현 한국투자증권 연구원은 "대한전선의 수주 잔고가 2023년 1조7395억원에서 2025년 2분기 2조8907억원으로 66.2% 급증했다"며 "고수익성 프로젝트가 올해 하반기부터 매출로 인식되면서 영업이익 개선이 기대된다"고 밝혔다.

2025년 영업이익은 1219억원으로 전년 대비 5.9% 증가하고, 영업이익률은 3.3%로 전망했다.

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국투자증권은 10일 대한전선 에 대해 "미국과 유럽의 전력 인프라 개선 수요 증가에 힘입어 안정적인 이익 개선 국면에 진입했다"며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만9000원을 제시했다.


장남현 한국투자증권 연구원은 "대한전선의 수주 잔고가 2023년 1조7395억원에서 2025년 2분기 2조8907억원으로 66.2% 급증했다"며 "고수익성 프로젝트가 올해 하반기부터 매출로 인식되면서 영업이익 개선이 기대된다"고 밝혔다. 2025년 영업이익은 1219억원으로 전년 대비 5.9% 증가하고, 영업이익률은 3.3%로 전망했다.

이익 증가 속도는 내년부터 가속화될 것으로 예상했다. 2026년과 2027년 영업이익은 각각 1491억원과 1692억원으로, 각각 전년 대비 22.2%, 13.5% 증가할 것으로 내다봤다. 영업이익률은 3.8%, 4.0%에 이를 전망이다. 이에 따라 자기자본이익률(ROE)은 2026년 7.1%, 2027년 7.3%로 점진적 상승세를 보일 것으로 평가했다.


대한전선은 해저 케이블 사업 진출에 박차를 가하고 있다. 유럽에서 해상 전력망 연계 수요가 증가함에 따라 해저 케이블 1공장을 완공했고, 2공장 투자도 확정해 2027년 하반기 준공 후 2028년부터 본격 가동할 계획이다. 또한 해저케이블 포설선과 전문 시공업체 오션씨엔아이를 인수하며 생산부터 시공까지 전 과정을 수행하는 턴키(Turn-key) 역량을 확보했다.


대한전선은 2021년 호반그룹 인수 이후 2022년부터 수익성 개선이 본격화됐다. 2023년에도 영업이익률이 0.8%포인트 개선되는 긍정적 흐름을 이어가고 있다. 전날 기준 종가는 1만4840원이다.

[클릭 e종목]"대한전선, 이제 시작…안정적 이익 개선 국면 진입"
AD
원본보기 아이콘



권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'집장사' 나서는 LH, 어떻게 할지는 깜깜이…빚늘고 혈세투입 불가피[부동산AtoZ] '집장사' 나서는 LH, 어떻게 할지는 깜깜이…빚늘... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

하루도 못버틴 '협치'

"텐트 밖은 전망대" 춘천 대룡산 전망대 점령한 민폐 캠핑족

애플, 역대 가장 얇은 '아이폰 에어' 공개…"미래에서 온 듯한 디자인"

애플, 운동·수면 동반자 '애플 워치 11', 보청기 되는 에어팟 공개

새로운 이슈 보기