본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

오브젠, 메리츠證 디지털 마케팅 자동화 솔루션 구축 사업 수주

김진영기자

입력2025.09.10 09:00

시계아이콘00분 41초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국내 증권사 디지털 전환 가속
AI 빅데이터 기반 고객 경험 혁신 본격화

인공지능(AI) 기반 마케팅 솔루션 전문기업 오브젠(대표이사 전배문, 유용희)이 메리츠증권의 디지털 마케팅 자동화 솔루션 구축 사업을 수주했다고 10일 밝혔다. 사업은 이달 초 착수해 내년 2월까지 약 6개월간 진행된다.

오브젠, 메리츠證 디지털 마케팅 자동화 솔루션 구축 사업 수주
AD
원본보기 아이콘

이번 사업은 리테일 고객 기반의 빠른 확대에 맞춰, 고객 록인(Lock-in) 및 활성화를 위한 디지털 마케팅·CRM(고객관계관리) 체계 고도화를 목표로 추진된다. 기존에 수작업으로 진행되던 고객 세분화와 채널 운영 프로세스를 자동화해 캠페인 운영 효율성을 크게 높이고, 개인화된 고객 경험 제공을 실현한다는 계획이다.


메리츠증권은 오브젠의 통합 고객 데이터 플랫폼 'CDXP+'를 도입한다. CDXP+는 ▲고객 행동 정보 수집·분석 ▲배치 캠페인 관리 ▲맞춤형 오퍼링 제공까지 전 과정을 지원하는 업계 유일의 통합 솔루션으로, 현재 국내 주요 은행·증권·보험·카드사에서 폭넓게 활용되고 있다.

이번 구축을 통해 메리츠증권은 ▲MTS·WTS 내 고객 행동 정보 기반 마케팅전략 수립 ▲데이터 기반 실시간 타겟팅 ▲캠페인 발송 자동화 및 리마케팅 실행 등 데이터 드리븐(Data-Driven) 마케팅 체계를 확보하게 된다. 이를 통해 한층 정교한 고객 맞춤형 서비스 제공이 가능해져 리테일 경쟁력이 강화될 것으로 기대된다.


오브젠 관계자는 "이번 메리츠증권 사업은 증권업계 전반에서 확산하고 있는 디지털전환 흐름 속에서 AI·빅데이터 기반 고객 경험 혁신의 우수 사례가 될 것"이라며 "오브젠은 금융권 특화 기술과 노하우를 바탕으로 디지털 경쟁력 강화를 적극 지원해 나가겠다"고 말했다.




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'보청기까지 되는 에어팟, 1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 워치'…혁신의 끝 어디인가 '보청기까지 되는 에어팟, 1300㎞ 위성 연결해 오... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

하루도 못버틴 '협치'

짝퉁 판명난 400만원 짜리 마세라티…환불 거부 中 업체, 취재가 시작되자

애플, 역대 가장 얇은 '아이폰 에어' 공개…"미래에서 온 듯한 디자인"

애플, 운동·수면 동반자 '애플 워치 11', 보청기 되는 에어팟 공개

새로운 이슈 보기