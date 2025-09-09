양평군, '현장 체감형 자원순환교육' 환경부 우수 교육 프로그램 선정

자원순환교육, 지역을 넘어 전국적 모범 사례로



경기 양평군(군수 전진선)이 추진 중인 '현장 체감형 자원순환교육(새로운 쓸모 이로운 순환)'이 2025년 환경부 주관 우수 교육 프로그램으로 선정됐다.

이번 선정은 군민과 아동·청소년을 대상으로 한 실천 중심 맞춤형 자원순환 교육의 친환경성, 우수성, 안전성을 높이 평가받은 결과다.

양평군은 지난 2023년부터 지평면 무왕리에 위치한 양평자원순환센터에서 지역 특성에 맞춘 자원순환교육을 운영해 왔다. 특히 분리배출 방법과 재활용 체험활동을 중심으로, 매립지, 재활용품 선별장, 스티로폼 감용장 등을 직접 탐방하며 쓰레기의 발생부터 처리, 자원 순환에 이르는 전 과정을 교육하는 프로그램을 구성해 주민들의 큰 호응을 얻고 있다.

이 프로그램은 지역 내 단체와 학교를 중심으로 운영되며 지역성을 인정받았고, 최근에는 관외 지역과 네팔 등 해외에서도 관심을 갖고 참여하는 등 전국적·국제적 모범 사례로 주목받고 있다.

전진선 양평군수는 "이번 환경부 우수 환경교육 프로그램 선정은 양평군이 생활 속 자원순환 실천 교육을 선도하는 지자체임을 입증하는 결과"라며 "앞으로도 주민과 학생이 함께 참여하는 현장 중심 교육을 통해 깨끗한 매력 양평을 만들어가겠다"고 말했다.

한편, 양평군은 양평자원순환센터 현장 체감형 자원순환교육 신청을 전화, 방문 신청뿐 아니라 온라인(네이버 플레이스)으로도 받고 있으며, 주말에도 월 2회 운영하는 등 교육 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



