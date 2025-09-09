양주시, 제7기 평생교육협의회 구성…평생학습도시 도약 발판 마련

경기 양주시가 지난 8일 시청 상황실에서 평생교육협의회 위원 10명이 참석한 가운데 '제7기 평생교육협의회 위촉식 및 정기회의'를 열었다.

강수현 양주시장이 지난 8일 시청 상황실에서 평생교육협의회 위원 10명이 참석한 가운데 '제7기 평생교육협의회 위촉식 및 정기회의'를 연 후 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 새롭게 출범한 제7기 평생교육협의회는 시의원, 대학교수, 평생교육기관 운영자, 관련 전문가 등 다양한 분야의 위원들로 구성됐다.

앞으로 양주시 평생교육 정책의 수립과 평가 전반에 참여하며, 시민의 삶의 질 향상과 평생학습도시 기반 강화를 위한 중추적 역할을 맡게 된다.

회의는 ▲신규 위원 위촉식 ▲2025년 주요 평생교육 사업 보고 ▲읍·면·동 평생학습센터 지정 ▲의견 수렴 및 건의사항 청취 순으로 진행됐다.

특히 생활권 가까이에서 학습 기회를 제공하기 위해 유휴공간을 활용한 평생학습센터 신규 지정 안건 2건이 심도 있게 논의됐다.

강수현 양주시장은 "위원님들의 전문성과 경험이 양주시 평생교육 발전에 큰 힘이 될 것으로 기대한다"며 "시에서도 시민들이 균등하게 학습 기회를 누릴 수 있도록 필요한 기반을 마련해 나가겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>