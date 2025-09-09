본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

오혜자 부의장 "서울~양평 고속도로, 정치 공방 아닌 협력으로 앞당겨야"

이종구기자

입력2025.09.09 18:43

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

양평군의회 오혜자 부의장,
근거 없는 의혹보다 군민 안정이 우선
양평IC 포함한 노선 반영 촉구

경기 양평군의회 오혜자 부의장은 지난 5일 열린 제310회 양평군의회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 서울~양평 고속도로 사업의 조속한 재개와 IC 포함 노선의 필요성을 강조하며 의회의 단합을 촉구했다.

오혜자 양평군의회 부의장은 지난 5일 열린 제310회 양평군의회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언을 하고 있다. 양평군의회 제공

오혜자 양평군의회 부의장은 지난 5일 열린 제310회 양평군의회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언을 하고 있다. 양평군의회 제공

AD
원본보기 아이콘

오 부의장은 "군민의 간절한 염원이 담긴 서울~양평 고속도로 사업이 중단되고, 전례 없는 특검팀의 양평군청 압수수색으로 군정이 혼란에 빠져 있는 지금, 의원들이 해야 할 일은 근거 없는 의혹으로 혼란을 가중시키는 것이 아니라 군민을 안정시키고 신뢰를 회복하는 것"이라고 밝혔다.


이어 "서울~양평 고속도로는 수도권 접근성을 높이고 교통 불편을 해소하며, 지역 경제를 활성화하는 양평의 미래 전략 사업"이라며 "특히 군민 생활과 직결된 IC 포함 노선은 반드시 반영되어야 한다"고 강조했다.

또한 현재 진행 중인 사안은 특검 수사에 맡기고, 지금은 정쟁을 넘어 군민의 이익을 최우선에 두고 의회가 하나 된 목소리를 내야 할 때임을 피력했다.


오 부의장은 "12만9000 양평군민이 정치적 논란으로 불안과 피해를 겪지 않도록, 우리 의회는 서울~양평 고속도로 사업의 조속한 재개를 정부와 국토부에 강력히 요청한다"며 "군민과 함께 고통을 나누고 미래를 준비하는 책임 있는 의회가 되겠다"고 밝혔다.




양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸' 거친 입 "우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

하루도 못버틴 '협치'

짝퉁 판명난 400만원 짜리 마세라티…환불 거부 中 업체, 취재가 시작되자

LG엔솔·SK온, 미국 내 인력 재조정…공장 준공 차질 최소화 총력

'가수 박진영' 대통령 직속 대중문화교류위 위원장으로 내정

새로운 이슈 보기